Leeds United'ın hocası Marcelo Bielsa'ya büyük tepki
Corona virüsü nedeniyle İngiltere'de futbola ara verilse de Marcelo Bielsa yönetimindeki Leeds United her gün antrenman yapmaya devam ediyor. 64 yaşındaki teknik adamın, büyük risk alarak yaptırdığı idmanlar sonrasında kulübe gerekli yaptırımların yapılacağı öğrenildi.
İngiltere’de corona virüsü nedeniyle futbola ara verildi. Ancak Championship’te zirvede yer alan Marcelo Bielsa yönetimindeki Leeds United durmak bilmiyor. Bielsa, kurallara aldırmadan her gün takıma antrenman yaptırmaya devam ediyor.
Bu durum ise Ada’da büyük tepki alıyor. 64 yaşındaki teknik adamın, büyük risk alarak yaptırdığı idmanlar sonrasında kulübe gerekli yaptırımların yapılacağı öğrenildi.