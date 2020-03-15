İngiltere’de corona virüsü nedeniyle futbola ara verildi. Ancak Championship’te zirvede yer alan Marcelo Bielsa yönetimindeki Leeds United durmak bilmiyor. Bielsa, kurallara aldırmadan her gün takıma antrenman yaptırmaya devam ediyor.

Bu durum ise Ada’da büyük tepki alıyor. 64 yaşındaki teknik adamın, büyük risk alarak yaptırdığı idmanlar sonrasında kulübe gerekli yaptırımların yapılacağı öğrenildi.