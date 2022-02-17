İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, teknik direktör Marcelo Bielsa'nın sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle potansiyel teknik direktör adayları için şimdiden çalışmalara başladı.

The Telegraph'ın haberine göre İngiliz ekibin listesindeki ilk aday en son RB Leipzig'i çalıştıran ABD'li teknik direktör Jesse Marsch.

Kulüpte uzun vadeli planları olmayan Bielsa ile Leeds United'ın sezon sonu yollarını ayırması beklenirken, İngiliz ekip 66 yaşındaki tecrübeli antrenörün takımdan ayrılması durumunda Jesse Marsch için harekete geçecek.

48 yaşındaki Jesse Marsch, MLS'te Montreal ve New York takımlarını çalıştırdıktan sonra Avrupa'da Salzburg ve RB Leipzig'i de çalıştırmıştı.

Aralık ayından bu yana takım çalıştırmayan Marsch, yenilikçi taktikleri ile dikkatleri çekiyor.



