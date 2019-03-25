NBA’in yaz dönemindeki en büyük transferine imza atan Los Angeles Lakers, LeBron James’i kadrosuna katmıştı. Büyük umutları vardı ancak 2014’ten bu yana olduğu gibi, yine Play- Off’lara gidemedi.

‘Kral’ lakaplı süperyıldız da kariyerinde 13 yıl sonra Play-Off oynama şansını kaçırdı.

ABD’nin önde gelen yayın kuruluşu ESPN’in Lakers’ın 1943- 2014 arasındaki yakalanan Play- Off başarıları ile 2014-2019 yılları arasındaki başarısızlığı gösteren bir görsel paylaştı.

LeBron da bu görselin altına, Lakers taraftarına yönelik bir mesaj yazdı: “İnanın bana! Söz veriyorum #LakerNation, bu seri uzun süre daha devam etmeyecek. Yemin ederim. Maraton devam edecek!”