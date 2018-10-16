LeBron James çılgınlığı

NBA’in 73. sezon açılışı bu gece oynanacak 2 maçla yapılacak. Doğu şampiyonluğunun en büyük favorileri haline gelen Boston Celtics ile Philadelphia 76ers karşı karşıya gelecek. 76ers kadrosundaki milli oyuncumuz Furkan Korkmaz, başantrenör Brett Brown’ın şans vermesi halinde sahaya çıkacak. Aynı gün ayrıca son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, Batı Konferansı’nın iddialı ekibi Oklahoma City Thunder’ı ağırlayacak. Ligde Furkan Kormaz’ın (2. yılı) yanı sıra Milli Takım’dan; Ersan İlyasova (11. yılı- Milwaukee) Ömer Aşık (9. yılı-Chicago) ve Cedi Osman (2. yılı-Cleveland) mücadele edecek.

Lakers taraftarı geri döndü!

Ligde sadece Lakers taraftarlarının değil tüm basketbolseverlerin merakla beklediği isim; LeBron James olacak. Bu yazın en büyük transferini gerçekleştiren Los Angeles Lakers’ta ‘Kral’ lakaplı oyuncunun gelişi büyük bir hareketliliği de beraberinde getirdi. Son olarak Kobe Bryant’ın da (2016) jübile yapmasıyla, sadece performans yönü değil, heyecanını kaybeden ve eski günlerinin çok uzağında kalan Lakers’ın özellikle bilet ve forma satışları patlama yaptı. Bu transferle, ister istemez taraftarını yeniden maçlara çekmeyi başaran kulübün, Staples Center’daki mağazasındaki cirosu, geçtiğimiz sezona göre 2 kat arttı.

En ucuz bilet 5 bin TL

LeBron James’in çılgınlığı bununla da bitmedi. LeBron’nun bambaşka bir seviye olduğunu belirten Lakers Operasyon Müdürü Tim Harris, “Kobe ve Shaq’lı şampiyonluk yıllarında bile böyle bir etki yoktu. Şu an bile hemen hemen her maçımız kapalı gişe” ifadelerini kullandı. Bilet fiyatlarını da ikiye katlayan LeBron’u izlemek isteyenler, neredeyse bir NBA final biletine eş değer bir para ödemek zorunda kalacak. Lakers’ın 21 Ekim’de Houston Rockets’la evinde oynayacağı ilk maçın en ucuz bilet satışı 934 Dolar (5.398 TL) oldu. Cleveland‘ın geçen sezonki final serisinde iç saha maç biletleri ortalama 684 Dolar’dan alıcı bulmuştu. 1 Dolar: 5.78 TL