LeBron James bir maç daha yok

Los Angeles Lakers, Phoenix karşısında mutlak kazanması gereken maça çıkarken takıma kötü haber LeBron James'den geldi.

37 yaşındaki süper star Denver Nuggets'a 129-118 kaybedilen maçta sol ayak bileğinden sakatlanmıştı.

Yıldız oyuncu Phoenix Suns maçında sakatlığının devam etmesi nedeniyle oynayamayacağını açıkladı.

Sezona büyük beklentilerle giren Lakers, şu anda 31 galibiyet ve 47 mağlubiyet ile Batı Konferansının 11. sırasında yer alıyor. Play-in potasının son sırasında yer alan San Antonio Spurs ise Lakers’ın 2 galibiyet önünde.







