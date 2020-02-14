Adından son zamanlarda sıkça bahsettirmeyi başaran leblebi diyeti, bir çeşit detoks diyetidir. Başta zor gelse de bir zaman sonra uyum sağlamak kolaylaşmaktadır. Leblebi diyeti en fazla 3 gün uygulanmakla birlikte vücudu aç tutmak amaçlanmaktadır. Vücuttaki yağlardan kurtulmak için leblebi diyeti iyi bir seçim olacaktır. Leblebi ile açlık duygusu bastırılırken, bireyler de abur cubura doymuş olmaktadır.

Leblebi diyeti nasıl yapılır?

Limonlu su ile leblebinin tüketilmesini içeren leblebi diyeti, günlük vitamin ihtiyacının da karşılanmasını sağlamaktadır. Kişiyi tok hissettirmesinden ötürü olumlu yorumlar alan leblebi diyeti, kısa sürmektedir. Uzun süren bir diyet programı düşünenler için leblebi diyeti uygun değildir. Herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı diyete başlanmadan önce öğrenilmelidir. Leblebi diyetinin sonucunda verilen kilo, bünyeden bünyeye değişiklik göstermektedir.

Leblebi diyeti ile zayıflamak için örnek diyet listesi

Toksinleri vücuttan atan leblebi diyeti, yağ yaktırmayı sağlayan basit bir detoks uygulamasıdır. Limon ve biraz leblebi, leblebi diyeti için gerekli malzemelerdir. Leblebi diyetini hazırlarken musluk suyu kullanılmamalıdır. Kullanılan suyun PH değeri ne kadar yüksek olursa, leblebi diyeti o kadar fayda sağlamaktadır. Uzun süre aç kalmaya dayanıklı olanlar, leblebi diyeti uygularken herhangi bir zorluk yaşamamaktadır.

Tuz veya şeker katılmadan hazırlanan limon ve leblebinin olduğu detoks, günün her saati içilebilmektedir. Oldukça düşük bir kaloriye sahip olan leblebi, midenin tokluk hissi yaşamasını sağlamaktadır. Leblebi diyetinde sarı leblebi kullanılmakta olup zaman zaman beyaz leblebi de tercih edilebilmektedir. Tercih edilecek olan beyaz leblebinin şekerle süslenmemiş olması gerekmektedir.

Leblebi diyeti sağlıklı mıdır?

Leblebi diyetinin sağlıklı olup olmadığı ile ilgili görüşler merak konusudur. Leblebi diyeti uzun süre uygulanmadığından herhangi bir sağlık problemine neden olmamaktadır. 3 gün boyunca uygulanan leblebi diyeti esnasında başta mide olmak üzere organlar bir dinlenme yaşamaktadır. Sağlık için herhangi bir sorun teşkil etmemesi için leblebi bol su ile tüketilmelidir.

Şeker ve tansiyon hastaları hariç herkese önerilebilen leblebi diyeti, uzun süre tok kalmayı sağlamaktadır. Leblebi diyeti ile ideal kiloya düşmek, çok kolay olmaktadır. Lif içeriği açısından son derece besleyici olan leblebi, kan şekerinin aşırı düşmesini de önlemektedir. Sağlıklı bir şekilde kilo verirken aç kalmamak herkesin hayali olduğundan, leblebi diyetinin uygulanmasının herhangi bir sağlık sakıncası bulunmamaktadır.

Leblebi diyeti kimler için uygundur?

Her bireyin metabolizmasının ve vücut özelliklerinin farklı olduğu düşünüldüğünde, leblebi diyetinin herkes için uygun olduğu söylenememektedir. Pek çok kişinin severek tükettiği leblebiye dayanan diyet, herkes için uygun değildir. Açlığın tetikleyeceği herhangi bir sağlık sorununa sahip olmayan kişilerin leblebi diyeti uygulaması gerekmektedir.

Vücudu toksinlerden ve zararlı maddelerden ayıran leblebi diyeti, bilinçli bir şekilde yapıldığında kesin sonuçlar vermektedir. Leblebi diyeti uygularken 3 günlük süreyi geçmemeye dikkat edilmelidir. Leblebi diyetinde kullanılacak olan leblebinin ölçüsü yarım su bardağıdır. Leblebinin yanında limon olmasının nedeni, sindirimi kolaylaştırmasıdır. Leblebi diyeti uygularken leblebiyi fazla kaçırmamak gerekmektedir.

Leblebi diyetinin faydaları

Leblebi diyetinin her geçen gün popüleritesinin artmasının en büyük nedeni, oldukça düşük kaloriye sahip olmasıdır. Her zaman yediği yiyeceklerin kalorisini hesaplayanlar, leblebi diyetinde herhangi bir kalori endişesi duymamaktadır. Leblebi diyeti yaparken açlık hissedilmemekte ve leblebi tok kalınmasını sağlamaktadır. Abur cubur isteğinin de azalmasını sağlayan leblebi diyeti, kilo verme konusunda yardımcı olmaktadır. Leblebi diyetinin içeriğinin zengin olması, beslenme alışkanlığını olumlu etkilemektedir.

Leblebi diyeti yaparken nelere dikkat edilmeli?

Acil kilo vermek isteyenler için iyi bir diyet olan leblebi diyeti, sağlığa herhangi bir olumsuz etki yapmamaktadır. Herhangi bir sağlık problemi olanlar, doktoruna danışarak leblebi diyetine başlayabilmektedir. Leblebi diyetinin hızlı bir şekilde kilo verdirmesini sağlayan ana etken, vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasını sağlamaktır. Leblebi diyetini uygularken, mümkün olduğunda çok hareket edilmelidir.

Leblebi diyeti sona erdiğinde, normal beslenme düzenine geri dönülmektedir. Leblebi diyeti sona erdikten sonra da yenilip içilenlere dikkat edilmelidir. Kan şekerinin düşmesini ve yükselmesini önleyen leblebi diyeti, iştahı da kontrol altına almaktadır. Leblebi diyeti ile birlikte gerekli su tüketimi de sağlanmalı ve bu şekilde daha hızlı bir şekilde kilo verildiği görülmektedir. Sindirim sistemine olumlu etki yapan leblebi diyeti, bağırsakların olumsuz etkilenmesini de önlemektedir.