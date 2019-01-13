Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaşacağı Zenit Saint Petersburg'da forma giyen Leandro Paredes'in Premier Lig devi Chelsea'ye transferi artık an meselesi gibi görünüyor.

Ada basını, iki kulüp arasındaki görüşmelerin artık sonuçlanmak üzere olduğunu ve transferin 30 milyon sterlin karşılığında biteceğini yazarken oyuncudan da bu haberleri doğrulayan bir hamle geldi.

24 yaşındaki Arjantinli futbolcu, resmi Twitter hesabından Chelsea taraftarlarının kendisi için hazırladığı hoş geldin videosunu retweet etti. Paredes'in bu hamlesi, Chelsea'ye gitmek üzere olduğu şeklinde yorumlandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler