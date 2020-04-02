League of Legends'in Türkiye'deki organizasyonu Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde kalan maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi. Lig 4 Nisan'da uzaktan erişim ve kontrol desteği ile yeniden başlayacak.

İşte yapılan açıklama:

2019-nCoV’un küresel yayılımı ve ülkemizde ilk vakanın açıklanmasıyla birlikte 2020 Kış Mevsimi’nin geri kalan maçlarını seyircisiz oynatma kararı aldık. Kış Mevsimi Finali’ni önümüzdeki haftalarda tekrar değerlendirerek ayrıca bir açıklama yapacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

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