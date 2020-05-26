Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Taliyah. Taliyah'ın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Taliyah'ın özellikleri

Taliyah gençliğin merakı ve yetişkinliğin sorumlulukları arasında kısılıp kalmış, Shurima'lı göçebe bir büyücü. Giderek artan güçlerinin gerçek doğasını keşfedebilmek için çıktığı yolculukta Valoran'ı neredeyse bir uçtan öbür uca kat etse de kısa süre önce kabilesini korumak için geri dönmüş. Yufka yüreğini bir zaaf olarak görenler bu hatalarının bedelini çok ağır ödüyor; zira Taşların Dokuyucusu'nun deli dolu gençliğinin altında, dağları yerinden oynatacak bir irade ve yeryüzünü sarsacak kadar haşmetli bir hiddet yatıyor.

Yetenekler

Taş Kızak

Taliyah duvarların yanında hareket hızı kazanır.

Taş Hasadı

Taliyah dilediği gibi hareket ederken hedef yöne taşlar savurur. Bu esnada altındaki zemini işler. Taliyah, Taş Hasadı'nı önceden işlediği bir zeminde kullanırsa sadece bir atış yapar.

Yerden Bitme

Taliyah yerden bir kaya parçasının bitmesini ve üstündeki rakipleri seçtiği yöne savurmasını sağlar.

Toprak Bozumu

Taliyah, rakipler içinden atılmaya kalkışırsa ya da takım arkadaşları tarafından itilir veya çekilirse patlayan bir mayın tarlası kurar.

Örgü Duvar

Taliyah çok uzun bir duvar örer ve ardından duvarla birlikte ilerler.



