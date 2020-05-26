Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Sylas. Sylas'ın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Sylas'ın özellikleri

Demacia'nın kenar mahallelerinden birinde büyüyen Tortudereli Sylas, bu görkemli şehrin karanlık yüzünün bir sembolü haline geldi. Çocukluğunda, gizli büyü gücünü görüp ortaya çıkarabilme özelliği nedeniyle ülkenin meşhur sihir avcılarının dikkatini çekti; fakat sonunda bu güçleri onlara karşı kullandığı için hapse atıldı. Atıldığı zindandan kaçan Sylas artık kalbi katılaşmış bir devrim lideri olarak yaşıyor ve bir zamanlar hizmet ettiği krallığı yok etmek için çevresindekilerin büyü gücünü kullanıyor. Üstelik dışlanmış büyücülerden oluşan takipçilerinin sayısı her geçen gün artıyor.

Yetenekler

Petrisit Patlaması

Sylas, yetenek kullanmasının ardından bir Petrisit Patlaması yükü biriktirir. Sylas'ın normal saldırıları bir yük harcayarak enerji kazanan zincirlerini kendi çevresinde sallamasını sağlar. Zincirler, isabet ettikleri rakiplere ilave büyü hasarı verir. Sylas, Petrisit Patlaması yüküne sahipken saldırı hızı kazanır.

Kırbaç Zincir

Sylas'ın savurduğu zincirler, hedef konumda kesişerek isabet alan rakiplere hasar verir ve onları yavaşlatır. Bir gecikmenin ardından kesişme noktasında rakiplere hasar veren bir büyü patlaması gerçekleşir.

Kral Katili

Sylas büyü gücüyle bir rakibin üstüne atılarak infaz tabanlı hasar verir ve yeteneği rakip şampiyonlara karşı kullandığında iyileşir.

Firar / Kaçır

Sylas hedef noktaya atılır. Yeteneği yeniden kullandığında zincirlerini fırlatır ve kendini isabet alan ilk rakibe çeker.

Gasp

Sylas rakibinin ultisini gasp ederek bunu istediği gibi kullanabilir.



