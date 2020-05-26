Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Skarner. Skarner'in özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Skarner'in özellikleri

Skarner, Shurima'daki gizli bir vadiden gelmiş, devasa bir kristal akrep. Ruhları atalarının hâlâ yaşayan düşünce ve anılarını barındıran, güçlü yaşam kristalleriyle bütünleştiği için, kadim Tözkabuk soyundan gelen Skarner ve kardeşleri, muazzam bilgelikleri ve toprakla aralarındaki derin bağlarla nam salmıştır. Tözkabuklar ağza alınmaz bir büyü felaketinden korunmak için çağlar önce bir uykuya yatmıştı; ancak son günlerdeki tehditkâr olaylar, Skarner'ın uykusundan uyanmasına sebep oldu. Uykudan kalkan tek Tözkabuk olarak, kardeşlerini kötü niyetlilerden korumak için mücadele veriyor.

Yetenekler

Kristal İğne

Skarner'ın varlığı, haritanın belirli noktalarında kristallerin ortaya çıkmasına sebep olur. Takımının sahip olduğu kristallerin yanındayken, Skarner olağanüstü hareket hızı, saldırı hızı ve mana yenilenmesi kazanır.

Kristal Kıskaç

Skarner kıskaçlarını açar ve yakınındaki bütün rakiplere Fiziksel Hasar verir. Herhangi bir birim darbe alırsa, Skarner birkaç saniyeliğine Kristal Enerji ile yüklenir. Kristal Enerji yüklüyken Kristal Kıskaç'ı tekrar kullanırsa ek Büyü Hasarı verir.

Kristal Kabuk

Skarner bir kalkan elde eder; kalkan üstünde kaldığı sürece Hareket Hızı artar.

Parçacık

Skarner kristal enerjisiyle bir patlama yaratır; patlamadan etkilenen rakipler hasar alarak yavaşlar. Kısa süre içinde maruz kaldıkları normal saldırılar bu rakipleri sersemletir.

Mıhla

Skarner bir rakip şampiyonu sindirir ve ona hasar verir. Skarner bu süre boyunca istediği gibi hareket ederken, çaresiz kurbanını da peşinde sürükler. Etki sona erdiğinde, Skarner'ın hedefi ek hasar alır.