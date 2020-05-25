Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Shyvana. Shyvana'nın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Shyvana'nın özellikleri

Shyvana, kalbinde yanan rün parçasının büyüsünü taşıyan bir yaratık. Sık sık insansı bir şekle bürünse de gerçek biçimi olan korkunç bir ejderhaya dönüşerek alevden nefesiyle düşmanlarını küle çevirebiliyor. Tahtın vârisi Jarvan IV'ün hayatını kurtaran Shyvana, artık krallık muhafızlığı görevini huzursuzca yerine getirirken Demacia'nın şüpheci halkı tarafından kabul görmek için mücadele ediyor.

Yetenekler

Ejderkanının Hiddeti

Shyvana ejderhalara ilave hasar verir ve zırh ile büyü direnci kazanır. Takımı ile katlettiği ejderha sayısı arttıkça Shyvana'nın kazandığı ilave zırh ve büyü direnci artar.

Çifte Isırık

Shyvana bir sonraki saldırısında iki vuruş yapar. Normal saldırılar Çifte Isırık'ın bekleme süresini 0,5 saniye azaltır. Ejderha Biçimi: Çifte Isırık Shyvana'nın önündeki bütün birimleri biçer.

Ateş Burgacı

Shyvana 3 saniyeliğine etrafını ateşle kuşatarak yakınındaki rakiplere saniye başı büyü hasarı verir ve daha hızlı hareket eder. Ateş Burgacı devredeyken Shyvana'nın rakibe yaptığı normal saldırılar, verilen hasarın bir kısmını tekrar uygular. Büyü devam ettikçe Hareket Hızı azalır. Normal saldırılar, Ateş Burgacı'nın süresini uzatır. Ejderha Biçimi: Ateş Burgacı büyür.

Alevli Nefes

Shyvana'nın fırlattığı ateş topu, karşısına çıkan bütün rakiplere hasar verir ve hedefin üstünde köz oluşturarak hedefi 5 saniyeliğine işaretler. Shyvana'nın işaretli hedeflere yaptığı normal saldırılar, isabet ettiği hedeflerin o anki azami Can değerlerinin belli bir yüzdesini hasar olarak verir. Ejderha Biçimi: Alevli Nefes, isabet halinde veya hedef konumda patlayarak ilave hasar verir ve kısa süreliğine zemini kavurur.

Ejderin Öfkesi

Shyvana ejderhaya dönüşür ve hedef konuma uçar. Yoluna çıkan rakipler hasar alır ve hedef konuma doğru savrulurlar. Shyvana pasif olarak her saniye Hiddet kazanır ve normal saldırıda 2 Hiddet elde eder.