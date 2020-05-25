Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Shaco. Shaco'nun özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Shaco'nun özellikleri

Uzun zaman önce yalnız bir prense oyuncak olsun diye yapılmış efsunlu kukla Shaco, artık ölüm ve kargaşadan haz duyuyor. Karanlık büyülerle yozlaşması ve biricik sahibini kaybetmesi, bir zamanların nazik kuklasını yalnızca eziyet ettiği zavallı insanların ıstırabından zevk alır hale getirmiş. Oyuncaklarını ve basit hilelerini ölümcül şekilde kullanıyor ve kanlı ''oyunlarının'' sonuçlarını son derece komik buluyor. Eğer gecenin ortasında karanlık bir kahkaha duyduysanız, İblis Soytarı sizi bir sonraki oyuncağı olarak belirlemiş olabilir.

Yetenekler

Arkadan Vuruş

Shaco'nun normal saldırıları ve Çift Zehirli Bıçak yeteneği arkadan saldırırken fazladan hasar verir.

Kandırmaca

Shaco görünmez olur ve hedef konuma ışınlanır. Görünmez haldeyken yaptığı ilk normal saldırı güçlenerek ilave hasar verir ve arkadan gerçekleştirildiğinde kritik vuruş yapar.

Soytarı Kutusu

Shaco gizli bir canlı Soytarı Kutusu ortaya çıkarır. Soytarı Kutusu tetiklendiğinde yakındaki rakipleri korkutup onlara saldırır.

Çift Zehirli Bıçak

Shaco'nun bıçakları isabet ettikleri hedefleri pasif olarak zehirleyerek hareket hızlarını düşürür. Shaco bıçaklarını fırlatarak hedefine hasar verebilir ve onu zehirleyebilir. Fırlatılan bıçak, hedefin canı %30'un altındaysa ilave hasar verir.

Halüsinasyon

Shaco, hemen yanında kendi görüntüsünü içeren bir yanılsama oluşturur. Bu yanılsama, rakiplere saldırabilir (kulelere daha az hasar verir). Yanılsama katledildiğinde patlar ve üç minik Soytarı Kutusu ortaya çıkararak yakındaki rakiplere hasar verir.



