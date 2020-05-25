Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Renekton. Renekton'un özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Renekton'un özellikleri

Renekton, Shurima'nın kavrulmuş çöllerinden gelen, Yükseliş'e ermiş korkunç ve hiddetli bir varlıktır. Bir zamanlar ülkesinin ordularını sayısız zafere taşımış, imparatorluğun el üstünde tutulan savaşçısıydı. İmparatorluğun çöküşünden sonra Renekton kumların altında gömülü kalmış ve zaman içerisinde, dünya değiştikçe, aklını yavaş yavaş yitirmişti. Tekrar özgür kalan Renekton'un deliliğinde tek derdi, karanlıkta geçirdiği yüzyıllar için sorumlu tuttuğu kardeşi Nasus'u bulup öldürmek.

Yetenekler

Hiddet Saltanatı

Renekton yaptığı her otomatik saldırı için Öfke kazanır. Bu Öfke, yeteneklerini ilave etkilerle güçlendirebilir. Ayrıca Renekton'un canı azsa fazladan Öfke kazanır.

Ezik Katili

Renekton bıçağını savurarak çevresindeki bütün birimlere ortalama hasar verir ve verdiği hasarın küçük bir miktarı kadar iyileşir. Öfke değeri 50'den fazlaysa, verdiği hasar ve iyileşme miktarı artar.

İnsafsız Yırtıcı

Renekton hedefini iki defa biçerek ortalama fiziksel hasar verir ve onu 0,75 saniyeliğine sersemletir. Renekton'un Öfke değeri 50'nin üstündeyse şampiyon hedefini üç defa biçerek hedefin üstündeki kalkanları yok eder, ona fiziksel hasar verir ve onu 1,5 saniyeliğine sersemletir.

Kes Biç

Renekton yerinden fırlayarak yoluna çıkan birimlere hasar verir. Renekton güçlendiğinde ek hasar verir ve isabet alan birimlerin Zırh değerini azaltır.

Sahip

Renekton Zorba'ya dönüşerek ek Can kazanır ve çevresindeki rakiplere hasar verir. Bu biçimdeyken, Renekton düzenli aralıklarla Öfke kazanır.