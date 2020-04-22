Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Anivia. Anivia'nın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Anivia'nın özellikleri

Anivia Freljord'u korumak için sonsuz yaşam, ölüm ve yeniden doğuş döngüsüne katlanan, kendini iyiliğe adamış, kanatlı bir ruh. İnsafsız buz ve keskin rüzgârların dünyaya getirdiği bu yarı ilah emrindeki element güçlerini, yurduna gölge düşürmeye cüret edenleri engellemek için kullanıyor. Anivia acımasız kuzeydeki kabilelere kılavuzluk edip onları koruyor ve kabileler de onu bir umut simgesi, büyük değişikliklerin habercisi olarak görüyor. Anivia fedakârlığı sayesinde hatırasının varlığını koruyacağının ve yepyeni yarınlarda yeniden doğacağının bilinciyle, tüm varlığıyla mücadeleye devam ediyor.

Yetenekler

Yeniden Doğuş: Ölmek üzereyken Anivia, bir yumurtaya dönüşür. Yumurta altı saniye hayatta kalabilirse, Anivia yeniden doğar.

Buz Kütlesi: Anivia kanatlarını kavuşturarak, rakiplerine doğru ilerleyen, yoluna çıkan herkesin donmasına ve hasar görmesine neden olan bir buz kütlesi ortaya çıkarır. Buz kütlesi patladığında belli bir alana orta derecede hasar vererek bölgedeki herkesi sersemletir.

Buz Duvarı: Anivia havadaki nemi yoğunlaştırarak, her tür hareketi engelleyen, geçilmez bir buz duvarına dönüştürür. Duvar, kısa bir süre sonra eriyerek yok olur.

Ayaz Yanığı: Anivia, kanatlarını çırparak hedefine dondurucu bir rüzgâr gönderir ve düşük bir miktar hasar verir. Hedef, kısa süre önce Buz Kütlesi ile sersemletilmiş ya da tamamen gelişmiş bir Buzul Fırtınası'ndan hasar almışsa iki kat hasar alır.

Buzul Fırtınası: Anivia şiddetli bir buz ve dolu sağanağı başlatarak rakiplerine hasar verir ve ilerleyişlerini yavaşlatır.