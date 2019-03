League of Legends nedir, nasıl oynanır?

Dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye'de kurulan liglerle gençlerin vazgeilmezleri arasına giren esporun önde giden oyunlarından biri olan League of Legends, ateşi hiç sönmeyecek gibi gözüküyor.

Özellikle gençlerin büyük ilgisini çeken platformda yeni girmek isteyenler için bu haberimiz iyi bir kılavuz olacak.

League of Legends nedir?

Oyun dünyasının Ferrari'si League of Legends tempolu, rekabete dayalı, strateji oyunlarının heyecanını rol yapma oyunlarının öğeleriyle bir araya getiren çevrim içi bir oyundur. Tasarımları ve oynanışlarıyla kendine özgü şampiyonlardan oluşan iki takım, çeşitli savaş alanlarında ve oyun modlarında başa baş mücadele eder. League of Legends sürekli çeşitlenen şampiyonları, sık sık güncellenen içeriği ve canlı turnuva ortamıyla, her beceri seviyesindeki oyuncunun sıkılmadan çok uzun süre oynayabileceği bir oyundur.

Nasıl oynanır?

League of Legends 5’er kişilik 2 takımın, 3 koridordan oluşan bir haritada birbirlerinin merkezini yıkma mücadelesidir. Bu işlemi gerçekleştirirken çeşitli değişkenleri kullanmak durumunda olursunuz. Bu değişkenleri kullanma metodunuz da sizin stratejinizi belirler. Stratejinizi belirleyebileceğiniz 6 farklı değişken vardır. Bu değişkenler şu şekilde sıralanır; Şampiyonlar, Eşyalar, Kabiliyetler, Rünler ve Sihirdar Büyüleri. Tercih ettiğiniz seçeneğe göre rakibinize üstünlük sağlayabilir ve bu üstünlüğü koruyarak zafere ulaşabilirsiniz.

League of Legends’ta değişkenlerin dışında bir de statik olgular mevcuttur. Bunlar da Kuleler-İnhibitörler-Merkez Yapı-Minyonlar-Cavanarlar olmak üzere 5 ana başlıkta toplanmıştır. Bu olgular sizin tercihinizin dışında her oyunda bulunmakta ve size çeşitli avantajlar ve dezavantajlar sunmaktadır.

Arzu ederseniz öncelikle statik olgulardan başlayalım. İlk ve en önemli olgu Kulelerdir. Her koridorda 3 ve merkez binanın önünde 2 olmak üzere her takımın toplamda 11 adet kulesi bulunmaktadır. Bu kuleler şampiyonların merkeze ulaşmasını zorlaştırmak amacıyla yaratılmıştır. Bir kuleyi yıkmadan aynı koridordaki bir diğer kuleyi yıkmanız ve merkeze ulaşmanız mümkün olmadığı için kule yıkmak oyundaki birincil önceliktir. Kuleleri yıkmak için çeşitli stratejiler izlenebilir. Strateji belirlemeden önce bilmeniz gereken ilk şey kulelerin hedef alma önceliğidir. Kuleler hedef alırken ilk öncelikleri minyonlardır. Eğer menzili içerisinde bir minyon varsa ilk olarak ona saldırırlar. Ancak bu önceliği bozacak unsurlar da mevcuttur. Eğer rakip şampiyon, kulenin menzili içerisinde bulunan dost bir şampiyona hasar verirse kule önceliğini minyondan alıp hasar veren şampiyona yönelir. Çünkü kulenin birincil önceliği kendi takımını ve merkezini korumaktır. Takımının bir üyesinin hasar görmesini bir tehdit olarak görür ve hasar veren rakip şampiyonu hedef alarak menzilinden çıkana dek ona vurmaya devam eder. Bu yüzden kulenin altında rakip bir şampiyon varken ona vurmaktan sakınmak gerekir. Çünkü kuleler oldukça güçlü yapılardır ve hasarları fazlasıyla yüksektir. Ve şampiyonlara verdikleri hasar her saldırıda daha fazla güçlenir. Yani bir şampiyonun kuleden aldığı ilk hasar ve sonrasındaki hasarlar arasında ciddi farklar vardır. Oyuna yeni başlayan oyuncuların kuleyle kendilerini imtihan etmemesi önemle tavsiye edilir. Kuleleri yok etmek için minyonların varlığından faydalanmak en geçerli yöntemdir.

İkincil statik olgumuz inhibitörlerdir. İnhibitörler her 3 koridorda birer tane bulunmaktadır. Bulundukları yer sabit ve 3. Kulelerin arkasıdır. İlk üç kule yıkılmadan inhibitörü yıkmak mümkün değildir. İnhibitör yıkımı belirli bir süre için geçerlidir. Ve bu süre zarfı içerisinde yıkmış olduğunuz inhibitörün koridorundan gelen dost minyonları güçlendirirsiniz. 3 dakikalık süre geçtikten sonra inhibitörler geri doğar ve siz onu tekrar yıkana kadar minyonlarınızın güçlendirmesi duraksar. İstatistiklere göre ilk inhibitörü yıkan takım daha büyük oranda oyun kazanma yüzdesine sahiptir. Bu yüzden stratejinizi belirlerken kuleleri ve inhibitörleri birincil amaç olarak kafanıza yerleştirmelisiniz.

Bir diğer statik olgu da minyonlardır. Minyonlar oyun başladıktan 90 saniye sonra doğar ve her üç koridorda rakip kuleye doğru yol alırlar. Minyonların da kuleler gibi öncelikli hedefleri vardır. İlk ve en büyük öncelikleri rakip minyonlar ve sonrasında kulelerdir. Eğer bu ikisi minyonların menzili içerisinde bulunmuyorsa minyonlar yakındaki şampiyonu hedef alırlar. Minyonların hedef alma önceliğini değiştiren bazı etmenler de mevcuttur. Örneğin rakip minyonların yanında rakip bir şampiyona otomatik saldırı yapmanız minyonun önceliğini değiştirmesine ve size saldırmasına neden olacaktır. Minyonlar oyunun erken safhalarında şampiyonlardan sayı üstünlüğü sayesinde daha güçlüdürler. Bu sebeple hiçbir zaman minyonları hafife almamalı ve rakip şampiyonun yanında çok fazla minyon varken onlarla savaşmamalısınız. Minyonların önem arz etmesinin bir diğer sebebi de size sundukları altındır. Oyunun değişkenleri başlığı altında bahsedeceğimiz eşya unsuruna sahip olabilmek için altına ihtiyaç duyarsınız. Bu altını da en kolay kazanma yöntemi minyon katletmektir. Katledilen minyonun altınını alabilmek için onun ölmesini sağlayan son vuruşu yapmanız gerekmektedir. Oyunda ilk ustalaşmanız gereken konu da budur. Rakibi öldürmeye odaklanmaktan ziyade minyon farmlamaya odaklanarak kazanmış olduğunuz altınları doğru eşya tercihleriyle büyük avantajlara çevirip rakibinizi daha rahat halt edebilirsiniz.

Bir diğer statik olgu ise merkez yapıdır. Oyundaki 11 kulenin arkasında bulunur ve yüksek oranda can miktarına sahiptir. En az bir adet inhibitör ve önünde bulunan 2 adet kule yıkılmadan hasar alabilir duruma gelmez. Kulelerin aksine size hasar veren bir yapı değildir. Yalnızca yüksek oranda can miktarı vardır. Ve oyunu kazanmanın tek yolu rakip takımın merkez yapısını yok etmektir. İstediğiniz kadar kule yıkıp, rakip şampiyon katledip, altın kazanıp, minyon kesin merkez yapıyı yıkmadan oyunu kazanamazsınız.

Oyundaki son statik olgu ise canavarlardır. Canavarlar koridorların arasında bulunan orman adı verilen alanda 110. Saniyede doğarlar ve katledildikten belirli bir süre sonra tekrar canlanırlar. Türlerine göre bazı canavarlar katleden oyuncu veya takıma çeşitli güçlendirmeler kazandırabilir. Bu güçlendirmeler iki rakip takım arasında fark oluşturdukları için birer avantaja çevrilebilirler. Bunun yanı sıra canavarlar da minyonlar gibi katleden şampiyona altın kazandırırlar. Minyonlara nazaran katledilmesi daha zordur ancak buna karşılık daha fazla altın vaat ederler. Tüm bu sebeplerden ötürü takımınızda var olan bir şampiyonun ormanda altın ve avantajları toplaması oyunun en genel stratejilerinden biridir. Ancak oyuna yeni başlayan oyuncular düşük seviyelerinden ötürü seviyeyle gelen avantajlara sahip olmadıkları için ormana girmeleri tavsiye edilmez. Minyonların ne kadar güçlü olduğundan yukarıda bahsetmiştik. Sonrasında canavarların onlardan daha da güçlü olduğunu belirtmiştik. Bunları göz önünde bulundurarak size naçizane önerimiz 20. Seviye olmadan ormanda kasmamanızdır.

Değişkenlere dikkat!

Değişkenler listesinde ikinci sırada yer alan unsurumuz da eşyalardır. Eşyalar oyun içerisinde kazandığınız altınlar ile yine oyun içerisindeki mağazadan satın alınabilirler. Ve oyunun gidişatını en çok etkileyen unsurlar da yine eşyalardır. Aldığınız eşyalar sizin hayatta kalmanızı kolaylaştırabilir, hasarınızı arttırabilir ve size işlevsellik kazandırabilir. Oyundaki tüm şampiyonların mümkün olduğunca dengeli olduğunu kolaylıkla ifade edebiliriz. Bu kadar mükemmel bir dengenin içerisinde size farklılık kazandıracak özelliklere ihtiyaç duyarsınız. İşte tam bu noktada da devreye eşyalar girer. Karşınızda sizin oynadığınız şampiyonun özelliklerine ters bir şampiyon gelebilir ve bu durum sizin fazlasıyla zorlayabilir ancak doğru eşya tercihleriyle bu durumu lehinize bile çevirebilirsiniz. Tam tersi bir ihtimal de söz konusu olabilir elbette ki. Sizin oynadığınız şampiyon koridorda karşı karşıya geldiğiniz şampiyona ters gelmekteyken yanlış eşya tercihinde bulunursanız tüm avantajınızı kaybedip dezavantajlı duruma düşebilirsiniz. İşte tam bu noktada da neleri hangi eşyaları tercih etmeniz gerektiğiyle ilgili bir sorunsalla karşı karşıya gelirsiniz.

Oynanışı anladık peki şimdi sıra geldi kayıt olmaya...

LOL, rekabete dayalı strateji oyunlarının arasında en çok rağbet gören online bir oyundur. Oyun içerisinde karakterler, ligler, dereceler ve yarışmalar bulunmaktadır. En düşük derece Bronz en yüksek derece ise Challenger olmaktadır. Oyuncular sürekli en iyileri olmak için oyun hakkında tecrübe ederek oyunu çözmeye çalışmaktadır. Bu oyunda başarılı olmak için iyi bir stratejiye ve oyun kabiliyetine sahip olmak gerekmektedir.

Peki, League of Legends'a kayıt nasıl olunur?

Son dönemlerde en çok oynanan online oyunlardan birisi LOL olmaktadır. Oyun kurulduğu zamandan bu güne kadar dünya üzerinde toplamda 100 milyondan fazla oyuncu sayısına ulaşmıştır. Global bir oyun olmaktadır. Bu kadar kullanıcı sayısına ulaşan bir oyun, diğer kişilerinde dikkatini çekmekte ve sürekli yeni oyuncular bünyesine katılmaktadır. LOL kayıt olmak oldukça basittir. Kayıt için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

League of Legends (LOL) kayıt için öncelikle sitesine giriş yapılmalıdır. Sitesinde kayıt kısmına giriş yaptıktan sonra karşınıza 3 aşamadan oluşan bir kayıt olma sistemi çıkmaktadır.

Kayıt olurken ilk aşamada e-posta adresi istenmektedir. Güncel olarak kullandığınız bir e- posta adresini girerek ileri seçeneğini tıklamalısınız. Karşınıza kayıt olmak için ikinci aşama çıkacaktır. Burada sizden doğum tarihinizi yazmanız istenmektedir. Bu aşama tamamlandıktan sonra tekrar ileri seçeneğine tıklayarak üçüncü aşamaya geçmelisiniz.

Son aşamada ise oyuna giriş için kullanıcı adı ve şifre istenmektedir. Daha önce alınmamış bir kullanıcı adı belirleyip şifreyi yazdıktan sonra, kullanım koşullarını kabul ettiğinize dair bir tik atmalısınız. Tekrar ileri dedikten sonra e-posta adresine bir onay maili gelmektedir. Bu mail ile hesap onayı yapıldıktan sonra artık oyuna giriş yapılabilir.

League of Legends ücretsiz mi?

En çok oynanan oyunlar arasında bulunan LOL tamamen ücretsiz bir şekilde sunulmaktadır. Oyun içerisinde ve kayıt olurken ücretli bir sistem yer almamaktadır. Bu oyun dünyada herkesin oynayabilmesi için tasarlanmış ve kurulmuştur. 2009 yılında kurulan özel oyun 9 yıl boyunca müthiş bir oyuncu kitlesine ulaşarak, en çok oynanan online oyun oldu.