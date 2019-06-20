League of Legends Dünya Şampiyonası 2019'da Avrupa'ya geri dönüyor
League of Legends Dünya Şampiyonası 2019'da Avrupa'ya geri dönüyor ve bugün turnuvanın tarihlerini, bölgesel yerleştirmelerini, mekânlarını ve şehirlerini açıklıyoruz. Ekim ayına kadar 13 bölgesel ligden 24 takım League of Legends esporunun en prestijli etkinliğine katılmaya hak kazanacak ve ön eleme, grup, eleme ve final aşamalarında mücadele edecek.
League of Legends Dünya Şampiyonası 2019'da Avrupa'ya geri dönüyor ve bugün turnuvanın tarihlerini, bölgesel yerleştirmelerini, mekânlarını ve şehirlerini açıklıyoruz. Ekim ayına kadar 13 bölgesel ligden 24 takım League of Legends esporunun en prestijli etkinliğine katılmaya hak kazanarak ön eleme, grup, eleme ve final aşamalarında mücadele edecek.
2019 League of Legends Dünya Şampiyonası, Berlin'deki ön eleme aşamasıyla başlayacak. 12 takım, grup aşamasına kalan 4 takımdan biri olmak için LEC Stüdyosu'nda kozlarını paylaşacak.
Ön eleme aşaması takvimi şu şekilde:
Ön elemeler: 2-5 Ekim
Ön elemeler: 7-8 Ekim
Ön eleme aşamasına aşağıdaki takımlar katılacak. En iyi dört takım grup aşamasına çıkacak.
CBLOL (Brezilya) takımı
LCL (Rusya) takımı
3. sıradan yerleşen LCK (Güney Kore) takımı
3. sıradan yerleşen LCS (Kuzey Amerika) takımı
3. sıradan yerleşen LEC (Avrupa) takımı
LJL (Japonya) takımı
LLA (Latin Amerika) takımı
3. sıradan yerleşen LMS (Taipei) takımı
OPL (Avustralya) takımı
LST (Güneydoğu Asya) takımı
ŞL (Türkiye) takımı
2. sıradan yerleşen VCS (Vietnam) takımı
Grup Aşaması:
Ön eleme aşaması sonlandıktan sonra, grup aşaması Berlin'in Verti Müzik Salonu'nda gerçekleşecek. Grup aşamasının takvimi şu şekilde:
Gruplar: 12-15 Ekim
Gruplar: 17-20 Ekim
Aşağıdaki takımlar otomatik olarak grup aşamasına katılmaya hak kazanacak:
1. sıradan yerleşen LCK (Güney Kore) takımı
2. sıradan yerleşen LCK (Güney Kore) takımı
1. sıradan yerleşen LCS (Kuzey Amerika) takımı
2. sıradan yerleşen LCS (Kuzey Amerika) takımı
1. sıradan yerleşen LEC (Avrupa) takımı
2. sıradan yerleşen LEC (Avrupa) takımı
1. sıradan yerleşen LMS (Taipei) takımı
2. sıradan yerleşen LMS (Taipei) takımı
1. sıradan yerleşen LPL (Çin) takımı
2. sıradan yerleşen LPL (Çin) takımı
3. sıradan yerleşen LPL (Çin) takımı
1. sıradan yerleşen VCS (Vietnam) takımı
Çeyrek ve Yarı Finaller:
Grup aşamasının en iyi sekiz takımı, İspanya'nın Madrid şehrindeki Palacio Vistalegre'de düzenlenecek çeyrek ve yarı finallere katılmaya hak kazanacak.
Çeyrek finaller: 26-27 Ekim
Yarı finaller: 2-3 Kasım
Final:
2019 Dünya Şampiyonası Finali Fransa'nın Paris şehrindeki AccorHotels Arena'da gerçekleşecek.
Final: 10 Kasım
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