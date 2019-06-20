League of Legends Dünya Şampiyonası 2019'da Avrupa'ya geri dönüyor ve bugün turnuvanın tarihlerini, bölgesel yerleştirmelerini, mekânlarını ve şehirlerini açıklıyoruz. Ekim ayına kadar 13 bölgesel ligden 24 takım League of Legends esporunun en prestijli etkinliğine katılmaya hak kazanarak ön eleme, grup, eleme ve final aşamalarında mücadele edecek.

2019 League of Legends Dünya Şampiyonası, Berlin'deki ön eleme aşamasıyla başlayacak. 12 takım, grup aşamasına kalan 4 takımdan biri olmak için LEC Stüdyosu'nda kozlarını paylaşacak.

Ön eleme aşaması takvimi şu şekilde:

Ön elemeler: 2-5 Ekim

Ön elemeler: 7-8 Ekim

Ön eleme aşamasına aşağıdaki takımlar katılacak. En iyi dört takım grup aşamasına çıkacak.

CBLOL (Brezilya) takımı

LCL (Rusya) takımı

3. sıradan yerleşen LCK (Güney Kore) takımı

3. sıradan yerleşen LCS (Kuzey Amerika) takımı

3. sıradan yerleşen LEC (Avrupa) takımı

LJL (Japonya) takımı

LLA (Latin Amerika) takımı

3. sıradan yerleşen LMS (Taipei) takımı

OPL (Avustralya) takımı

LST (Güneydoğu Asya) takımı

ŞL (Türkiye) takımı

2. sıradan yerleşen VCS (Vietnam) takımı

Grup Aşaması:

Ön eleme aşaması sonlandıktan sonra, grup aşaması Berlin'in Verti Müzik Salonu'nda gerçekleşecek. Grup aşamasının takvimi şu şekilde:

Gruplar: 12-15 Ekim

Gruplar: 17-20 Ekim

Aşağıdaki takımlar otomatik olarak grup aşamasına katılmaya hak kazanacak:

1. sıradan yerleşen LCK (Güney Kore) takımı

2. sıradan yerleşen LCK (Güney Kore) takımı

1. sıradan yerleşen LCS (Kuzey Amerika) takımı

2. sıradan yerleşen LCS (Kuzey Amerika) takımı

1. sıradan yerleşen LEC (Avrupa) takımı

2. sıradan yerleşen LEC (Avrupa) takımı

1. sıradan yerleşen LMS (Taipei) takımı

2. sıradan yerleşen LMS (Taipei) takımı

1. sıradan yerleşen LPL (Çin) takımı

2. sıradan yerleşen LPL (Çin) takımı

3. sıradan yerleşen LPL (Çin) takımı

1. sıradan yerleşen VCS (Vietnam) takımı

Çeyrek ve Yarı Finaller:

Grup aşamasının en iyi sekiz takımı, İspanya'nın Madrid şehrindeki Palacio Vistalegre'de düzenlenecek çeyrek ve yarı finallere katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek finaller: 26-27 Ekim

Yarı finaller: 2-3 Kasım

Final:

2019 Dünya Şampiyonası Finali Fransa'nın Paris şehrindeki AccorHotels Arena'da gerçekleşecek.

Final: 10 Kasım

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