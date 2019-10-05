LDLC ASVEL - Olympiacos maç sonucu: 82-63

Olympique Lyon ile yaptığı ortaklık ve sahibi Tony Parker'ın girişimleriyle EuroLeague'e dönen LDLC ASVEL, ilk maçında Olympiacos'u konuk etti.

Fransız ekibi, Olympiacos'u 82-63 mağlup etmeyi başardı.

İkinci çeyrekte yakaladığı üstünlüğü maç sonuna kadar götürmeyi başaran ASVEL'de David Lighty ve Jordan Taylor 16'şar sayıyla maçın en skorer isimleri olurlarken Tonye Jekiri de 13 sayı, 10 ribaunt ile yıldızlaştı.

Olympiacos'ta Georgios Printezis 15 sayıyla takımının en skoreri olurken Kevin Punter 11, Nikola Milutinov 10 sayı üretti.



