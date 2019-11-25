Kolesterol, tüm memeli canlıların vücudunda var olan doğal bir maddedir. Bu madde, yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi adına değer taşır. Kolesterolün büyük bir bölümü vücutta karaciğer tarafından üretilmektedir. Bir bölümü de dışarıdan alınan yiyecekler ile vücuda girer. Bu bilgilerden hareket ile kolesterolün aslında vücut için önemli bir madde olduğu söylenebilir. Fakat kolesterolün türleri vardır. Halk arasında bunlar iyi kolesterol ve kötü kolesterol olarak bilinmektedir. Bu kavramları daha iyi anlamak adına öncelikle kolesterolün yapısı ve özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir.

Kolesterolün işlevleri nelerdir?

Kolesterol insan vücudunda beyin, kalp, gözler gibi birçok organda mevcut bulunan bir maddedir. Hatta bu maddenin bağışıklık sistemi üzerinde de etkili olduğu bilinmektedir. Kolesterol vücutta birçok organın çalışmasında görev yapar. Aynı zamanda bazı fonksiyonların yerine getirilmesi adına önemli görevleri vardır. Safra asitlerinin üretimi, D vitaminin sindirimi gibi fonksiyonların gerçekleşmesini sağlar. Bunun yanı sıra bazı hormonların üretilmesi için de önemli işlevlere sahiptir.

Tüm bu bilgilerden yola çıkılarak, kolesterolün aslında sağlık için tamamen zararlı bir madde olduğu söylenemez.

HDL Ve LDL Kolesterol Nedir?

Karaciğerde üretilen veya besinlerle dışarıdan alınan kolesterol vücutta HDL ve LDL adı verilen iki maddeyle taşınmaktadır. HDL, yüksek yoğunluklu lipoproteindir. LDL düşük yoğunluklu lipproteindir. Halk arasında iyi kolesterol olarak tanınan madde HDL'dir. Kötü kolesterol ise, LDL olarak tanımlanmaktadır. Ve aslında her ikisinin de vücutta bulunması gerekmektedir.

HDL kolesterol, kolesterolün damarlardan ve dokulardan karaciğere gönderilmesi ile görevlidir. LDL kolesterol ise, dokularda bulunan kolesterolün ihtiyaç olan organlara taşınmasını sağlamaktadır. Ancak bu maddenin vücutta belli sınırlarda bulunması istenir. Bu sınırları aşan ldl kolesterol yüksekliği damarların tıkanmasına neden olur. Çeşitli kalp ve damar hastalıklarını tetikler.

LDL Kolesterol Değeri Kaç Kaç Olmalı?

Kolesterolün rutin tahliller ile kontrol altında tutulması esastır. Yapılan kan tahlillerinde belli değerlerin üzerindeki kolesterol, sağlık için bir tehdittir. Buna göre istenilen ldl kolesterol değeri 130'dur. Bunun üzerindeki değerler, genelikle istenilmez. 130 ve 160 arasında bulunan LDL kolesterol, risk oluşturmaktadır. Ve 160'ın üzerinde seyreden kolesterol, hastalar için yüksek risk grubu olarak tanımlanmaktadır.

Sıklıkla yöneltilen ldl kolesterol değeri kaç olmalı sorusunun cevabı bu değerlerle verilmektedir. Bunu kontrol altında tutabilmek adına yılda birkaç kez kolesterol tahlillerinin yapılması gereklidir.

LDL Kolesterol Neden Yükselir?

Kolesterol problemi olan kimseler ldl kolesterol neden yükselir sorusunu sormaktadır. Bu sorunun birçok cevabı bulunmaktadır. Vücutta oluşan herhangi bir hastalık, ldl değerinin yükselmesine neden olur. Bununla birlikte dışarıdan alınan zararlı yiyecekler ldl kolesterol değerini yükseltmektedir.

- Tiroit sorunları

- Menopoz

- Yüksek tansiyon

- Genetik sebepler

- Karaciğer ve böbrek sorunları

- Yaşlılık gibi sorunlar ldl kolesterolün yükselmesinin sebebidir. Buna ek olarak yanlış beslenme alışkanları da ldl değerlerini yükseltir.

- Aşırı şeker ve beyaz ekmek tüketimi

- Trans yağlar

- Paketlenmiş, yüksek katkı maddesi içeren yiyecekler ldl kolesterolü yükseltir.

LDL kolesterol nasıl düşürülür?

LDL kolesterolün düşürülebilmesi için öncelikle vücutta buna neden olan bir hastalık olup olmadığı tespit edilmelidir. Örneğin tiroit hastalığına bağlı bir yükselme varsa, tiroit bezi için gerekli tedavi uygulanmalıdır. Veya yüksek tansiyon, karaciğer, böbrek sorunları varsa, bu tedavi edilmelidir.

Tedaviye ek olarak uygulanacak bir diyet istenilen ldl kolesterol düşüklüğü için şarttır.

- Doğal yağlarla beslenmek

- Şeker ve ekmek tüketimini sonlandırmak

- Abur cubur olarak tanımlanan gıdaları kesmek,

- Omega 3 yönünden zengin beslenmek ldl kolesterolün düşürülmesine yardım etmektedir.