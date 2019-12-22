Lazio Süper Kupa'yı Juventus'un elinden aldı

İtalya Süper Kupası'nda Lazio güçlü akibi Juventus'u 3-1 yenmeyi başardı ve bu prestijli kupayı müzesine götürmeyi başardı. Lazio takımında golleri Luis Alberto, Lulic ve Cataldi attı. Merih Demiral'ın 90 dakika oynadığı Juventus'un tek sayısını ise Dybala kaydetti.

22 Aralık 2019, Pazar 22:22
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Lazio Süper Kupa'yı Juventus'un elinden aldı

İtalya Süper Kupası'nda Lazio güçlü rakibi Juventus'u 3-1 yenip mutlu sona ulaştı. Milli oyuncu Merih Demiral'ın 90 dakika sahada kaldığı maçta Lazio takımı adına Luis Alberto, Senad Lulic ve Cataldi kaydetti.

Lazio 5. kez Süper Kupa'yı kazandı

Simone Inzaghi yönetimindeki Lazio böylece İtalya Süper Kupası'nı 5. kez kazanmış oldu. Lazio daha önce 1998, 2000, 2009, 2017 ve 2019 yıllarında bu kupayı müzesine götürmeyi başardı.

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