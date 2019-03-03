Lazio - Roma maç sonucu: 3-0

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Lazio ile Roma, Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı. Büyük heyecana sahne olan Roma derbisinde kazanan ev sahibi oldu. Simone Inzaghi yönetimindeki Lazio, Eusebio Di Francesco'nun Roma'sını 3-0 mağlup ederek taraftarlarına derbi zaferi hediye etti.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Caicedo, 73. dakikada Immobile ve 89. dakikada Cataldi kaydetti.

Temsilcimiz Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından 6. sırada bulunan Lazio, puanını 41'e yükseltti ve takibini sürdürdüğü Roma ile olan puan farkını 3'e indirdi. 2019'da hiç yenilmeyen Roma, ilk mağlubiyetini Lazio karşısında aldı.