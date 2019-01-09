Sergilediği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Lazio'nun Sırp yıldızı Sergej Milinkovic-Savic ile ilgili olay yaratan bir itiraf geldi.

Lazio kulübünün 119'uncu kuruluş yıl dönümü etkinlikleri için gittiği bir okulda konuşan başkan Claudio Lotito, geçmişte 23 yaşındaki oyuncu için 160 milyon euroluk bir teklif aldıklarını açıkladı.

Teklifi reddettiğini söyleyen Lotito, "Biz kazanan bir takım yaratmak ve kendimizi güçlendirmek istiyoruz. Eğer farklı bir zihniyete sahip olsaydım Milinkovic'i 160 milyon euro'ya satardım ama bunu yapmadım." dedi.

Bu sezon Lazio formasıyla 22 maça çıkan merkez orta saha oyuncusu, takımın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler