Lavanta, ballıbabagiller familyasında yer almaktadır. Bunun dışında Akdeniz kökenli bitki türüdür. Çalı görüntüsüne sahip, morumsu, mavi veya kırmızı renkli çiçekler ile açar. Dağlık ve taşlık yerlerde yetişmeye uygun, bu bitkinin boyu yaklaşık olarak 60 ile 100 cm kadar uzayabilmektedir. Amerika'dan Arap Yarımadası'na dek uzanan, oldukça geniş yelpazeli yetişme sahasına sahiptir. Lavanta, lavanta çayı başta olmak üzere pek çok alanda kullanılmaktadır. Parfümler, kolonyalar, çay gibi pek çok sektörde lavantanın kullanıldığını görmek mümkündür.

Lavanta çayının yararları

Lavanta çayı; romatizma kaynaklı olan ağrıların giderilmesinde ve sinirlerin yatışmasına yardımcı olur. Bu nedenlerden ötürü uyku sorunu yaşayan bireylerin lavanta çayı tüketmeleri tavsiye edilmektedir. Psikolojik hastalıklara karşı lavanta çayı, melisa çayıyla benzer özelliklere sahip. Depresyon gibi psikolojik sorunların en hafif seviyede yaşanması mümkündür. Bunun dışında lavantanın faydaları;

- İştahı açar.

- Sinir siteminin güçlenmesine yardımcı olarak tansiyonun seviyesini dengeler. Bilhassa, şiddetli baş ağrısına neden olan migrenin tedavisi için yardımcı olmaktadır.

- Adet düzensizliğinin, düzene girmesini sağlamaktadır.

- Akne ve benzer cilt sorunuyla savaşır. Tonik biçimde cilt üzerine uygulanan lavanta çayı, cildin canlı görünüme kavuşmasına destek olur.

- Bağırsak ve midede ortaya çıkan sindirim sistemi bozukluklarına karşın, iyileştirici etkiye sahiptir.

- Sürekli olarak tüketildiği zaman detoks etkisi gösterir ve karaciğerin sürekli bir biçimde işlevini yerine getirmesini sağlar.

- Karaciğer yetmezliği gibi rahatsızlıklara karşı olumlu etkileri vardır.

- Temiz saçın üzerine friksiyon biçiminde uygulanan lavanta çayının, saç köklerindeki kan akışını hızlandırarak, saçın canlı görünüm almasını sağlar.

Lavanta çayını demleme

İlk önce bir su bardağı içme suyu kaynatılır. Ardından kaynamış suya bir tatlı kaşığı kadar lavanta eklenir. Daha sonra ocağın altı kısılır ve 6 dakika boyunca lavanta çayı demlenir. Lavanta çayı demleme sonrasında çay ılık bir hale geldikten sonra süzülerek içilir. Lavanta çayı, aç veya akşam yemeği öncesinden en az 2 saat sonra içilmelidir.

Vücuda olan yararlarının etkisini azaltmamak adına tatlandırıcı kullanmadan içilmesi tavsiye edilmektedir. Tedavi amaçlı sürekli kullanımdaysa 15 günlük süre üstüne çıkılmamalıdır. Bu vakit sonrasında mutlaka olarak tüketimine ara verilmesi gerekir.

Lavanta çayının yan etkileri var mı?

Lavanta çayının yukarıda anlatıldığı gibi pek çok yararı bulunur. Fakat bu yararlar tavsiye edilen sıklıkta ve dozda tüketilen lavanta çayı adına geçerlidir. Başka bütün bitki çaylarında olduğu üzere doz aşımının yaşanması vaziyetinde kimi yan etkileri de olabilir. Bu açıdan lavanta çayı kullanımı, gün içerisinde bir bardaktan fazla tüketilmemelidir.

Lavanta çayının yukarıda sıralanan yararları, bilim adamları bakımından da kabul edilmekle beraber kullanımı ve etkisi konusunda daha çok bilimsel araştırmalar yapılmaktadır.

Herhangi bir rahatsızlığı bulunan veya sürekli şekilde ilaç kullanması gereken bireyler, lavanta çayını tüketmeden önce mutlaka olarak doktora danışmalıdırlar. Aslında bütün alternatif tedavi metotları kullanılmaya başlanmadan önce, uzman doktorlara başvurmak en önemli ve doğru yoldur. Lavanta çayının bazı bireylerde alerjik reaksiyonlara sebep olabileceği; kusma, mide bulantısı, titreme ve baş ağrısı gibi yan etkilere neden olacağı bilinmektedir.

Bunun dışında hamilelik döneminde ve emzirme döneminde olan hanımların lavanta çayı içmesi tavsiye edilmez. Lavantanın tıbbi ilaçlar ile etkileşimi hakkında henüz yeterli derecede araştırmalar olmamak ile beraber yatıştırıcı etkisiyle antidepresan ilaçlarının etkisini çoğaltacağı düşünülmekte. Fakat depresyon tedavisinde kullanılan lorazepazam, alprazolam, diazepam ile beraber lavanta çayının kullanılması kesinlikle tavsiye edilmemektedir. Bunların göz önünde bulundurularak, lavanta çayının tüketilmesi ya da tüketilmemesi insan sağlığı bakımından daha doğru olacaktır.