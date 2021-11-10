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Lampard Premier Lig’e geri dönüyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City, Daniel Farke ile yolları ayırmasının ardından teknik direktör arayışına devam ederken, Frank Lampard ile yakından ilgileniyor.

10 Kasım 2021, Çarşamba 10:41 Son Güncelleme:
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Lampard Premier Lig’e geri dönüyor

Norwich City, İngiltere Premier Lig’de 11 haftada topladığı 5 puanla ligin dibine demir atınca teknik direktör Daniel Farke ile yollar ayrılırken, Lampard sesleri Norwich City gündeminde kendine yer bulmaya başladı.

İddialara göre Norwich City Lampard ile birlikte iki adayı daha değerlendirme sürecine almış durumda. Bu isimler Aston Villa’nın yakın zamanda yolları ayırdığı Dean Smith ve Southampton teknik direktörü Ralph Hasenhuttl. Hasenhuttl’ın halihazırda başka bir takımda olması ve Dean Smith’in Aston Villa’daki çok yeni başarısız süreci, Frank Lampard’ı bir adım öne çıkarıyor.

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