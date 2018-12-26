Lakers deplasmanda kazandı

LeBron James’in sakatlandığı maçta Lakers, deplasmanda son şampiyon Golden State Warriors’ı 127-101 yendi.

26 Aralık 2018, Çarşamba 10:20
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Lakers deplasmanda kazandı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, sahasında Los Angeles Lakers’a 127-101 yenildi.

NBA’e 5 maçla devam edildi. LeBron James’in üçüncü periyotta kasığından sakatlandığı maçta Lakers, deplasmanda Warriors’ı 127-101 yenerek bu sezon 20. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte Andre Iguodala 23 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Kevin Durant 21, Stephen Curry 15 sayıyla maçı tamamladı.

Kyle Kuzma’nın 19 sayı ürettiği Lakers’ta LeBron James 17 sayı, 13 ribaunt, Ivica Zubac 18 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

- Sonuçlar

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 101-127

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 95-109

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 113-109

Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 121-114

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 117-96

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