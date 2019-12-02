İspanya Futbol Ligi ya da bir başka adıyla La Liga Santander'de 15.hafta bir maç eksiği ile tamamlanırken kıran kıran bir zirve mücadelesi var. Barcelona son dönemde Messi'nin üstün formu ile yeniden zirveye kurulurken dün gece zorlu Atletico Madrid deplasmanında 1-0 kazanmayı başardı. Real Madrid ise Galatasaray ile İstanbul'da oynadığı ve 1-0 kazandığı maçın ardından çıkışa geçti. Zidane yönetimindeki takım son sekiz resmi maçında altı kez kazanırken aynı zamanda La Liga'da son beş maçında dört galibiyet aldı.

El Clasico 18 Aralık 2019'da oynanacak

İki takım kıran kıran zirve mücadelesine devam ederken ertelenen El Clasico'da yaklaşıyor. İki takım 18 Aralık 2019 tarihinde Camp Nou'da karşı karşıya gelecek. Barcelona bu maça kadar sahasında Mallorca ve deplasmanda Real Sociedad ile oynanayacak, Real Madrid ise evinde Espanyol ve deplasmanda Valencia ile mücadele edecek.

Messi ve Benzema yarışı! Gole en çok katkı yapan iki oyuncu...

La Liga'da 15.hafta geride kalırken gole en çok katkı yapan oyuncular Barcelona ve Real Madrid'den çıktı. Ligin en golcü oyuncusu konumunda bulunan Karim Benzema 10 gol atarken arkadaşlarına 4 gol pası verdi. Lionel Messi ise 9 golünün yanında 5 asist yaptı ve yine Benzema gibi 14 gol katkısına ulaştı.

La Liga 3 yıl boyunca D-SMART'ta!

Bu sezon müthiş mücadeleye sahne olan La Liga'nın yayın haklarını 3 yıl boyunca D-SMART tarafından naklen yayınlanacak. Bu hafta oynanan maçlar ve sezonun kalan tüm maçlarını D-SMART Spor Smart kanalı üzerinden izlenebilecek.

İşte La Liga'da güncel puan durumu



