La Liga’da Noel arası sonrasında 19. hafta birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanacak. 2020’ye derbilerle merhaba diyeceğimiz dünyanın en iyi liginde Madrid ve Barcelona’da iki nefis derbi oynanacak. Yayın heyecanı cuma akşamı Ramon Sanchez Pizjuan’da başlayacak. Ligin iki diri takımının buluşmasında Sevilla – Athletic Bilbao’yu konuk edecek. 23.00’te başlayacak karşılaşmanın adresi 77. Kanal Spor Smart.

Cumartesi günü derbilere hazır olun. Saat 18.00’de bu sezon beklentilerin üzerine çıkan, hem ligde hem de Avrupa’da fırtına gibi esen Getafe, Madrid derbisinde yıldızlar topluluğu Real Madrid’i konuk edecek. Bilbao beraberliği sonrası ezeli rakibi Barca’nın 2 puan gerisine düşen Real Madrid, bu zor maçta hata yapmak istemiyor. Getafe – Real Madrid karşılaşması 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart YouTube adresinden (https://youtube.com/dsmartdunyasi) ve Fanatik.com.tr üzerinden naklen yayınlanacak. 20.30’da Madrid’in diğer köşesinde Atletico Madrid, Levante’yi ağırlayacak. Atletico hem Real Madrid hem de Barcelona’nın zorlu maçlar oynayacağı haftayı 3 puanla kapatarak farkı azaltma hedefinde. 23.00’te ise Katalan derbisinde Espanyol, lider Barcelona’yı konuk edecek. Ligin dibine demir atan Espanyol ile ligin zirvesinde oturan Barcelona arasında kıran kırana geçecek maç ev sahibi için çıkışın başlangıcı olabilir. Spor Smart iki maçı da naklen ekranlara taşıyacak.

Pazar 3 karşılaşmayla LaLiga coşkunuz sürecek. Ligin en heyecan veren takımlarından Sociedad, Odegaard önderliğinde aldığı iyi sonuçlara Villarreal maçıyla devam etmeye çalışacak. 18.00’de Alaves ile Real Betis kozlarını paylaşırken, haftanın kapanışında 23.00’te alt sıralardan kurtulmaya çalışan Celta Vigo ile ligin en keyifli takımlarından Osasuna mücadele edecek. Pazar günü yayınlanacak 3 karşılaşmayı da D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta takip edebilirsiniz.

Unutmayın bu sadece futbol değil, bu LaLiga! D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.