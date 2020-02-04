L Carnitine'in Zararı Var Mı? Yağ Yakıcı Suplement Kullanımının Zararları Neler?

Yağ yakımına yardımcı olduğu için sporcular ve fitness uygulayanlar L-Carnitine takviyesi alıyorlar. L-Carnitine vücutta doğal olarak üretilse de, etkili bir yağ yakımı için yeterli değildir. Bu nedenle dışarıdan takviye olarak alınması gerekiyor.

L-Carnitine en fazla kırmızı ette bulunuyor. Fakat suni beslenme ve doğal ortamların yok olması, besi hayvanlarında L-Carnitine’nin azalmasına yol açıyor. Doğal yollardan alınan L-Carnitine ile birlikte gıda takviyesi olarak da alınması ihtiyacını doğuruyor.

L-Carnitine Nedir?

Vücut tarafından üretilen amino asite, carnitine adı veriliyor. Tam olarak amino asit değildir.B vitaminleri ile ilişkili "vitamin benzeri" ve "amino asit benzeri" bir bileşik olarak kabul edilir. Karaciğer ve böbreklerde lisin ve metiyonin amino asitlerinden oluşturulur.

Günlük L-Carnitine İhtiyacı Ne Kadardır?

Sağlıklı bir vücutta doğal olarak günlük 20-25 gr. kadar L-carnitine üretiliyor. Dengeli beslenen birinin günlük doğal yollardan L-carnitine alımı, yaklaşık 2-12 mcg/kg kadardır. Vücudunuz yeterince üretemediğinde ve doğal yollardan yeterince alamadığınızda istenen yağ yakımını gerçekleştiremiyorsunuz.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, L-carnitine gıda takviyelerinin günlük 2 grama kadar alınmasının güvenli olduğunu açıklamıştır. Fakat size en doğru gramajı öğrenmek için doktorunuza görünmenizde fayda vardır.

Karnitin eksikliği olanlar karnitin takviyesini günde iki kez veya üç kez almalıdır. Vücudunuzda doğal karnitin kaynağı yoksa her bir doz 990 mg olmak üzere her gün iki ila üç doz almanız tavsiye edilir.

L-Carnitine Nasıl Kullanılır?

L-Carnitine takviyesi tablet formunda yağ yakıcı hap, yağ yakıcı kapsül veya oral bir çözelti olarak kullanılabilir. Performans, hız, kilo verme ve diğer sağlık yararları gibi farklı nedenlerle kullanabilirsiniz.

Performans artırmak için; Günde iki defa 80 gr karbonhidrat, 2 gr. L-carnitine alabilirsiniz.

Hızı geliştirmek için; Antrenmandan yarım saat önce meyve suyuna 3 gram L-carnitine karıştırıp, içebilirsiniz.

Kilo vermek için; Yemeklerle birlikte yaklaşık 1,4 gram alabilirsiniz. Bunun yerine günde iki defa karbonhidratlarla birlikte de alabilirsiniz.

L-Carnitine’nin Yararları Var mı?

L-Carnitine’nin bilinen en büyük özelliği yağ yakmasıdır. Bu nedenle sporcular, fitness ve diyet uygulayanların tercihidir.

- Tokluk hissi vermesi sayesinde daha az gıda tüketimi sağlar.

-Antrenman performansını artırır.

-Kemik yoğunluğunun azalmasını önlemede etkilidir.

-Hamilelik döneminde doktor kontrolünde kullanılması şartıyla, sağlık açısından olumlu etkisi vardır.

L-Carnitine’nin Yan Etkileri Var mı?

L-Carnitine kullanımının küçük çaplı yan etkileri bulunuyor. Tipik olarak, bulantı, kusma, mide rahatsızlığı, mide ekşimesi, ishal ve nöbetler şeklinde kendini gösterir.

Yüksek dozda L-carnitine tükettiğinizde idrarınız, nefesiniz ve teriniz balık benzeri keskin bir koku yayıyor.

Karnitin kullanımının bazı küçük çaplı yan etkileri bulunmaktadır. Çoğu yan etki derecesi ılımlı ila orta derecedir ve tipik olarak bulantı, kusma, mide rahatsızlığı, mide ekşimesi, ishal ve nöbetler içerir. Yüksek dozda L-karnitin, idrarınızın, nefesinizin ve terinizin balık benzeri keskin bir kokuya sahip olmasına neden olabilir.

L Carnitine'in Zararı Var mı?

Bilinen yan etkilerinin yanı sıra aşırı dozda kullanıldığında nadir olarak; üremik hastalarda kas güçsüzlüğü ortaya çıkmasına neden oluyor. Ayrıca nöbet bozukluğu yaşayan kişilerin nöbet geçirmelerini tetikleyebiliyor.

Yağ Yakıcı Suplement Kullanımının Zararları Neler?

Supplementler, gıda takviyeleridir. Doğal yollardan alamadığınız besinleri supplementler sayesinde alırsınız. Alacağınız supplementin bakanlık onaylı ve üretim kalitesinin olmasına dikkat etmelisiniz. Günlük belirtilen doz alımında supplementlerin zararları bulunmuyor. Fazla ve bilinçsiz kullanımı sonucunda yan etkilerinin yanı sıra mide problemlerine ve kaşıntıya da yol açabiliyor. Spor yapanlar, belirtilen dozajda kullandıkları takdirde, daha çok yarar görüyorlar. Fakat diyet ve zayıflamak amacıyla kullananların, doktor ve diyetisyen kontrolünde almaları gerekiyor.