Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Kylian Mbappe'ye Paris metrosunda ırkçı bir saldırı gerçekleşti. Mbappe'nin melez Fransızlar için sembol bir isim haline gelmiş olması nedeniyle saldırıya karşı büyük tepkiler geliyor. Avrupa'nın bir çok bölgesinde ırkçılığa karşı savaş verilirken yaşanan bu olayın ardından Fransız metro istasyonu firması olayla ilgili soruşturma başlattı.

Metroya yazılan yazıda ise "Zenci p.. Mbappe" yazdığı ve çoğunlukla aşırı sağcı kesimlerin kullandığı İrlanda hac sembolünün de yazının altına eklendiği görülüyor.