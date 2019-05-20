Ligue 1'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu elde eden Paris Saint Germain'in 20 yaşındaki yıldız ismi Kylian Mbappe, Fransa Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından yılın en iyi oyuncusu seçildi. Bu sezon 42 maçta 38 gol atıp 17 de asist kaydederek baş döndürücü bir performansa imza atan yıldız futbolcunun ödülünü aldıktan sonra kürsüde yaptığı açıklama ise gündeme bomba gibi düştü.

"Bu, benim için çok önemli bir an. Kariyerimin en büyük dönüm noktalarından birini yaşıyorum. PSG'de pek çok şey keşfettim." ifadelerini kullanan Mbappe, "Artık daha çok sorumluluk alma zamanının geldiğini hissediyorum. Umarım bu, Paris Saint Germain ya da yeni bir proje için başka bir kulüpte olur." sözleriyle adeta ayrılık sinyali verdi. Daha önce verdiği demeçlerde önümüzdeki sezon da PSG'de kalacağını net bir dille ifade eden yıldız ismin adı, uzun bir süredir İspanyol devi Real Madrid'le birlikte anılıyordu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler