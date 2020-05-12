Acı ot olarak da isimlendirilen kuzukulağı otu, C vitamini açısından çok zengin bir bitkidir. Kuzukulağının faydalarının saymakla bitmeyeceği belirtilebilir. Kuzukulağı otu, vücut direncini güçlendiren bir bitkidir. Bunun yanı sıra diş eti sorunlarına olumlu etkileri bulunur. Kuzukulağı otu; egzama, sedef tarzı deri rahatsızlıklarını tedavi eder. Kuzukulağı otu, kabızlığı gidererek sindirim sistemi yollarını düzene sokar. Bunların dışında idrar söktüren bir etkiye sahiptir. Kuzukulağı otu, mide şişkinliğine iyi gelerek, midede bulunan problemleri en aza indirger. Kökü kaynatılırsa, insan vücudundaki tüm kaşıntıları giderir.

Kuzukulağı otu hakkında

Sağlık bakımından oldukça yararlı olan kuzukulağı otu, çok zengin içeriklere sahiptir. A, B, C vitaminlerini içerisinde barındıran kuzukulağı otu, fosfor ve demir açısından da çok zengindir. Kuzukulağı otunun yapraklarında oksalik ve okzalat asidinin bulunduğunu belirtmek mümkün. Kuzukulağı otunun köklerinde; reçine, nişasta, şeker gibi maddeler bulunmaktadır. Kuzukulağı otunun toplanması için çiçeklenmemesi gerekir. Kuzukulağı otunun kökleri ile yapılacak çay sayesinde, idrar sökülmesi kesin olacaktır. Bunun yanı sıra yaprakların haşlanması ile çıban rahatsızlığı geçirilebilir.

Kuzukulağı bitkisi nasıl yenir?

Kuzukulağı otunun yenmesi pek çok faydanın ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. Kuzukulağı bitkisini yemek için salatalarda kullanmak mümkündür. Bunun yanı sıra börek, çörek, çorba gibi yemekler hazırlanırken de rahat bir şekilde kullanılabilir. Bunla beraber kuzukulağı bitkisini ıspanak yemeklerinde olduğu gibi pirinç ile beraber de hazırlayıp pişirerek tüketmek kesindir. Kuzukulağı yenebileceği gibi, çayı yapılarak da tüketilebilen bir bitki türüdür.

Kuzukulağı bitkisini çay şeklinde içmek adına; 50 gram kadar kurutulmuş şekilde alınan kuzukulağı otunu bir bardak kaynamış su içerisine eklemek ve demlemek yeterli olacaktır. Bu şekilde kuzukulağı bitkisiyle çayın hazırlanışı tamamlanacaktır. Kuzukulağı çayının ateş düşüren etkisinin dışında idrar söktüren etkiye de sahip olduğunu söylemek mümkündür.

Kuzukulağı bitkisi ile salata hazırlamak adına; 1 demet kuzukulağı bitkisinin iyice yıkanması ve saplarının kesilmesi gerekir. Suyu süzülen kuzukulağı bitkisinin yaprakları, salata yapılacak olan kasenin içerisine ufak ufak doğranmalıdır. Bir başka kase içerisinde 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 8 yemek kaşığı yoğurt ve 2 çay kaşığı tuz ile karışım hazırlanmalıdır. Hazırlanan karışım, salata kasesine ilave edilerek iyice karıştırılmalıdır. Son şekilde salatanın üzerine arzu edilirse pul biber eklenerek salata hazırlanması tamamlanabilir.

Kuzukulağı otunun faydaları nelerdir?

Kuzukulağı otunun tüketilmesi ile beraber pek çok faydanın da insan vücuduna katkı sağlayacağını söylemek mümkündür. Kuzukulağı bitkisinin, insanlar adına birçok faydası bulunmaktadır. Bu faydalar hakkında bilgi vermek okurlar için yararlı olacaktır. Bu faydalar;

- Kuzukulağı otu, adet düzensizliği yaşayan kadınlara bir çözümdür. Kuzukulağı otu, adet döneminde kanamanın düzenlenmesi için önemli rol oynar.

- Kuzukulağı otu, çok şifalı olması ile bilinen bir bitkidir. İçerisinde yer alan zengin içerikler sayesinde vücudu direncine direnç katmaktadır.

- Kuzukulağı otu; grip, nezle gibi mevsimsel hastalıkların tedavi olmasına yardımcı olan bir bitkidir.

- Kuzukulağı otu, C vitamininin eksik olmasından ötürü ortaya çıkan iskorbüt rahatsızlığının tedavisi için kullanılmaktadır. Bu hastalığın tedavi edilmemesiyle ağız içi yaraları çıkabilir.

- Kuzukulağı bitkisi, idrar söktüren bir yapıya sahip olmakla beraber böbreklerin işlevini iyi bir şekilde yerine getirmesinde önemli bir role sahiptir.

- Kuzukulağı otu, bağırsakların işlevini düzene sokarak, kabızlığın giderilmesine yardımcı olur.

- Kuzukulağı otunun tohumu, anne sütünün artmasına yardımcı olmaktadır.

- Kuzukulağı bitkisi, ateş düşürme konusunda etkilidir.

- Kuzukulağı otu, kanda bulunan zararlı toksinlerin atılmasında olumlu etki sağlayarak kanın temizlenmesi için destek olur.

- Kuzukulağı otu; sivilce, akne, sedef, egzama gibi deri hastalıkları gibi rahatsızlıkların iyileşmesinde rol oynar.

- Kuzukulağı otu; çıban, irin, yara gibi cilt rahatsızlıkların tedavisi konusunda harika etkileri bırakmaktadır. Bunların yanı sıra kuzukulağı otu, cildin parlamasına destek olur.

- Taze olarak koparılan kuzukulağı bitkisinin ezilmesi sayesinde elde edilmiş olan ezme, güneş yanıkları için kullanılabilir.