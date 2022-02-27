Kuzeyboru bugün saat 19.00'da Aksaray Spor Salonu'nda Eczacıbaşı’nı konuk edecek. Kuzeyboru Spor Kulübü Yönetimi'nin yaptığı açıklamada, ''Sultanlarımızın bu akşam oynayacağı Eczacıbaşı karşılaşmasının tüm gelirleri ve kulüp yönetimi kararı ile de 150.000 TL'yi Aksaray halkı ve kulübümüz adına, işgalden zarar gören Ukrayna halkının yaralarını sarmak ve destek olmak için bağışlıyoruz. Savaşa 'hayır' diyor, işgal altındaki Ukrayna halkının yanında olmak adını herkesi destek vermeye davet ediyoruz'' denildi.

Öte yandan Kuzeyboru takımında Ukraynalı oyuncu Olesia Rykhliuk da maç kadrosunda bulunuyor.

DHA