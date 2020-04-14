Kusma hali genellikle mide bulantılarıyla birlikte başlayan daha sonra ise midede bulunan besinlerin ağız yoluyla dışarı atılma şeklidir. Kişilerde kusma hali bir hastalık değil ama bir hastalığın belirtisi şeklinde nitelendirilir. Kusma durumu her yaşta kişilerde görülebilir. Bebeklerde kusma hali çoğu zaman sıradan bir olay şeklinde karşılanır. Fakat yetişkinlerde durum genelde viral enfeksiyonlar şeklinde nitelendirilir. Bu yazımızda kusma haline nelerin iyi geldiğini ve kusmayı engelleyecek önerileri sizler için derledik. Halk arasında kusma problemi kadınlarda daha çok hamilelik olarak nitelendirilir. Genellikle kusma durumu midenin bir enfeksiyon kapması ya da besin zehirlenmelerinden kaynaklanmaktadır. Kusmanın bu durumlara benzer çok farklı nedenleri vardır. Genellikle rahatsızlığın tedavisi için öncelikle kusmaya neden olan etkenler belirlenmeli ve bu etkenlere yönelik farklı tedaviler uygulanmalıdır.

Kusmaya ne iyi gelir?

Kusma problem yaşayan kişilerin en fazla araştırdıkları konulardan birisi de kusma halinin hangi yiyeceklerle giderildiğidir. Bazı yiyecekler doğrudan mide problemlerine etki ederek, kusma durumunun daha hızlı şekilde tedavisini gerçekleştirmektedir. İşte kusma problemine karşı iyi gelen besinler;

1- Zencefil: Zencefil, özellikle sindirim sistemiyle alakalı tüm bozuklukları doğrudan tedavi edebilen yararlı bir bitkidir. Zencefil çoğu zaman mide bulantılarına karşı kullanılır ve bu problemin giderilmesini sağlar. Özellikle bitkinin içerisinde yer alan bileşenler mide bulantılarını ve kusma halini durdurur.

2- Rezene Çayı: Başta mide ağrıları olmak üzere kusma problemi için ılık bir rezene çayı içilebilir. Ilık şekilde tüketilen rezene çayı sayesinde kusma durumu hızlı bir şekilde tedavi edilir.

3- Yoğurt: Yoğurt tüketimi midede tutucu ve yatıştırıcı bir etki yapmaktadır. Özellikle mide bulantıları ve kusma problemi yaşandığında yoğurt yiyerek, midenin tutulmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca gıda zehirlenmelerine karşı da yoğurt oldukça faydalıdır.

Kusmayı ne keser?

Kusma problemini aniden ortaya çıkan bir reflekstir. Öncelikle midede başlayan bulantı hali zamanla kusma şeklinde kendisini göstermektedir. Kusmaya başlandığı anda ufak besinler ya da tedavi şekilleri sayesinde kusma halini kesebilirsiniz. İşte kusma halini kesen besinler ve aktiviteler;

- Patates püresi tuzlu bir şekilde tüketilebilir.

- Genellikle tuzlu krakerler ve kurabiyeler,

- 1 dilim ekmek tüketimi midenin hafiflemesini sağlar.

- Yağsız bir şekilde pilav ya da makarna tüketebilirsiniz.

- Elma ya da şeftali tüketilebilir.

- Yoğurt yenilmelidir.

- El ve yüz soğuk suyla yıkanmalıdır.

- Derin derin nefes alınmalı ve açık havaya çıkılmalıdır.

- Rahat bir yerde istediğiniz gibi yatabilir ya da oturabilirsiniz.

- Su tüketimini mide bulantısı ve kusma halinde çok fazla yapmamalısınız.

Kusmayı gidermek için neler yapılmalıdır?

Kusmayı gidermek için öncelikle kusma durumuna yol açan etkenlere bakmak gerekir. Eğer kusma ve mide bulantısı hali hafif bir şekildeyse bulantıya ve kusmaya iyi gelen besinler tüketebilirsiniz. Özellikle tuzlu ve ekşi besinler kusma halinin hafiflemesine yardımcı olacaktır. Açık havada derin bir nefes almak da midenin rahatlamasına yardımcı olur. Eğer herhangi bir gıda zehirlenmesinden şüpheleniyorsanız ve giderek kusma durumunuz artıyorsa bir doktora görünmekte fayda var. Kusmayı durdurmak için en iyi çözüm ise uzmanlar tarafından önerilen yiyecekler ve besinlerdir. Bu besinler midenin rahatlamasını sağlarken, hızlı bir şekilde kusma halinin durmasına da yardımcı olur.

Kusmayı engelleyen ve önleyen şeyler

Kusma öncelikle mide bulantısı şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bireylerde öncelikle mide bulantısı başlar ve daha sonra geçmeyen mide bulantısı kusma refleksi ile devam eder. Mide bulantısı yaşayan kişiler kusma halini engellemek isterse bazı küçük tedavilere başvurabilir. Bu tedavilerde en önemli yeri de mide bulantısını kesen yiyecekler almaktadır. Kusmayı engelleyen ve önleyen tedavi şekilleri şöyledir;

- Özellikle açık ve temiz havada derin derin nefes alınmalıdır.

- Zencefil çayı ile papatya çayı tüketilebilir.

- Midenin rahatlaması için ferah bir yere uzanabilirsiniz.

- Nane liman çayı tüketebilirsiniz.

- Tuzlu ve yağsız gıdalar yiyebilirsiniz.

- Limon ve limon gibi ekşi gıdalar tüketilmelidir.

- Buz çiğneyebilirsiniz.

- Elma sirkesi tüketebilirsiniz.

Kusma halinden sonra ne yapılmalıdır?

Kusma durumundan sonra kişinin elini ve yüzünü soğuk bir suyla yıkaması kişinin ferahlamasını sağlar. Ayrıca kusma olayından sonra tekrar bu durumu yaşamamak için mide bir süre boş bırakılmalıdır. Bununla beraber hafif aralıklarla su tüketilmeli fakat aşırıya kaçılmamalıdır. Midenin daha çok rahatlaması için 1 saat sonra hafif ve yağsız bir çorba içilebilir. Bu sırada kolonya ya da ferahlatıcı kokulardan da destek alabilirsiniz.

Kusma durumu neden ortaya çıkar?

Kusma durumuna neden olan çok farklı etkenler söz konusudur. Kusma halini durdurmak için öncelikle bu etkenleri bilmek ve etkenlere göre tedaviler uygulamak gerekir. İşte mide bulantısına ve kusmaya neden olan durumlar;

1- Migren rahatsızlığı,

2- Hamilelik durumu,

3- Gıda zehirlenmeleri,

4- Çok fazla alkol tüketimi,

5- Midenin üşütülmesi,

6- Midenin bir besin sonucunda enfeksiyon kapması,

7- Kişinin sürekli kullandığı ilaçlar,

8- Kemoterapi ilaçlarının alınması,

9- Bağırsak ve sindirim sistemi ile alakalı rahatsızlıklar,

10- Apandisit ile ilgili sorunlar,

11- Menenjit hastalığı,

12- Yeme bozuklukları ile alakalı rahatsızlıklar.

Bu durumların oluşması halinde öncelikli olarak mide bulantısı başlar. Mide bulantısının durdurulmaması sonucunda ise kusma durumu ortaya çıkmaktadır. Kusmanın sürekli devam etmesi halinde ise mutlaka bir uzmana gidilmesinde fayda vardır.