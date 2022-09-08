Galatasaray dünü inanılmaz hareketli geçirdi, 24 saatten kısa bir sürede yıldızları art arda İstanbul'a getirdi. Mauro İcardi ile fitil ateşlendi, Yusuf Demir, Mathias Ross ve Milot Rashica'yla beklenti yükseldi ve son olarak Juan Mata, Cim Bom için İstanbul'a gelince gövde gösterisi yapıldı.

Gizli yürütülen operasyon

İcardi dışında diğer 4 isim için de yapılan operasyonlar oldukça gizli yürütüldü. Sarı-Kırmızılılar'ı, İcardi'den sonra en çok heyecanlandıran isim ise Juan Mata oldu.





2010-2012 arası zirve yaptı

Tam bir kupa koleksiyoneri olan İspanyol yıldız bir futbolcunun kazanmak isteyebileceği her kupanın sahibi... 2010'da İspanya ile Dünya Kupası, 11-12'de Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, 2012'de yine İspanya'yla Avrupa şampiyonluğu, 2 kez Avrupa Ligi ve nicesi... Kariyerinde 12 kupası bulunan Mata'nın koleksiyonunda yalnızca bir şey eksik: Lig şampiyonluğu...

Valencia, Chelsea ve United'da olmadı!

Valencia, Chelsea ve Manchester United formalarıyla boy gösteren 34 yaşındaki oyuncu sadece lig zaferi yaşayamadı. Mata, Galatasaray'la, Süper Lig 'i de kazanırsa müzesindeki tek eksik parçayı da tamamlamış olacak ve tarihe geçecek.