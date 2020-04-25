Küp şeker neden az tüketilmelidir? Bir küp şekeri kaç kalori?

Diyete girmek ve bu konuda kalori dengesi yakalamak için şekere çok dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle çay ve benzeri içecekler ile şeker çok fazla tüketilir. En çok da küp şeker daha pratik ve kolay kullanım nedeniyle değerlendirilmektedir. Özellikle çay 3 veya 4 bardak tüketildiği zaman antioksidan kaynağı olarak öne çıkar. Aynı zamanda hazmı kolaylaştırıcı bir yapıya sahiptir. Ancak mutlaka şeker ile tüketilmeden sağlıklı biçimde değerlendirilmelidir. Eğer küp şeker tüketilecek ise vücut indeksi ve kiloya bağlı olarak tüketimi sağlanmalıdır.

Bir küp şekeri kaç kalori?

Küp şeker hem evlerde hem de iş yerlerinde pratik kullanımıyla çok fazla değerlendirilmektedir. İki farklı küp şekeri bulunur. Bu şekerler boyutuna göre ayrılır ve doğal olarak içeriğindeki kalori miktarı da değişkenlik gösterir.

- Küçük küp şeker içerisinde 12 kcal kalori bulunur,

- Büyük küp şeker içerisinde 16 kcal kalori bulunur,

Küp şeker tüketimi gerçekleştirirken boyutlarına dikkat etmek ve buna göre değerlendirmek büyük öneme sahiptir. Özellikle diyet yapanlar ve sağlığına dikkat edenler için mümkün olduğu kadar az miktarda tüketilmesi önerilir.

Bir küp şekerin besin değerleri nedir?

Buğday, patates, şeker pancarı, şeker kamışı gibi bitkilerin nişastasından üretilen küp şeker bir karbonhidrat türüdür. Küp şeker içerisinde belli başlı bazı besin kaynakları da farklı değerler kapsamında yer alır.

- 12 kalori,

- 8,88 gr karbonhidrat,

- 0,2 miligram potasyum,

- 0,1 miligram kalsiyum,

- 0,03 miligram demir,

Bunların dışında protein ya da yağ ile beraber herhangi bir vitamin kaynağı bulunmamaktadır. Büyük bir çoğunluğu karbonhidrattan oluştuğundan dolayı, kan şekerindeki ani değişiklik nedeniyle acıkma dürtüsü yaratabilmektedir. Bu sebepten özellikle diyet söz konusu olduğunda mutlaka mümkün olduğu kadar az noktaya çekmek gerekir. Ayrıca şeker hastaları ya da kilolu insanlar aynı şekilde şekeri minimum seviyede tutmalıdır.

Küp şeker neden az tüketilmelidir?

Şeker genel olarak sağlığı tehdit eden ve mümkün olduğu kadar az kullanılması gereken bir besin kaynağıdır. İçeriğinde protein, yağ ile beraber herhangi bir vitamin miktarı bulunmaz. Çok az oranda demir, kalsiyum ve potasyum ile beraber yüksek oranda karbonhidrat içermektedir.

Karbonhidrat ise her ne kadar enerji kaynağı noktasında önemli bir potansiyel teşkil etse dahi, kilo alımı açısından önemli bir katkı oluşturur. Küp şekerinin boyutuna bağlı olarak 12 kalori ile 16 kalori arasında değişkenlik gösterdiğinden, buna göre farklı yiyeceklerde kullanırken dikkat etmek gerekir.

Şekerden kaçınmanın yolları var mıdır?

Hem küp şeker hem de normal şekerden şu an için tam olarak bir kaçınma yolu yoktur. Yani bunu sağlayacak ve şeker etkisini de hissettirecek herhangi bir yiyecek bulunmuyor. Ancak bireysel olarak ele alınacak bazı unsurlar şekeri düşük seviyede tutabilir. Bunlar şekersiz beslenme programı, şekersiz diyet seçenekleri ve şekersiz tatlılardır.







