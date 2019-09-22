Kumluca galibiyetle başladı

Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör Lig'in ilk haftasında Kumluca Belediyespor sahasında Konaklı Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Kumluca Belediyespor ile Konaklı Belediyespor ligin ilk haftasında Kumluca Şehir Stadı'nda karşılaştı. Maçı Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Kumluca Belediyespor taraftarı izledi.

Maçın 45. dakikasında Kumluca Belediyespor kalecisi Bekir Gençdoğan, Konaklı atağında ceza sahası dışında topa elle müdahale edince hakem tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu dakikadan sonra maçı 10 kişi sürdüren Kumluca Belediyespor, 78. dakikada İskender, 90. dakikada da Güzel Sargın'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

FOTOĞRAFLI