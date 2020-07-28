Sosyal mesafe kurallarının sağlıklı şekilde uygulanabilmesi açısından Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de yapılacağı duyurulan ve saat 14.00'te başlayan toplantıda önemli konular masaya yatırılacak. Yoğun bir gündem maddesi ile toplanan kulüp temsilcileri özellikle yabancı kuralı, yayıncı kuruluşun ödemesi, küme düşme konusu, yeni sezonda lig ve kupa planlaması ile harcama limitleri detaylarını da masaya yatıracak.

TOPLANTIYA SÜPER LİG'İN YENİ EKİPLERİNİN BAŞKANLARI DA KATILDI

Toplantıda Süper Lig'deki yeni yabancı oyuncu kuralı ve yayıncı kuruluşla ilgili konuların görüşülmesinin ardından yeni sezonda lig ve kupa planlaması için fikir alış-verişi yapılacak. Süper Lig'e çıkan Erzurumspor'un başkanı Hüseyin Üneş de toplantıya dahil oldu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu katılmayarak temsilci yolladı. Kayserispor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor ve Konyaspor 'un ise toplantıya fiili olarak dahil olmayıp, video konferans sistemi ile katılacakları belirtildi.

KÜME DÜŞME KALDIRILSIN, LİG YENİ SEZONDA 21 TAKIM İLE OYNANSIN TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLECEK

Öte yandan TFF 1. Lig'e düşen Kayserispor, Ankaragücü ve Malatyaspor başkanlarının talebi ile küme düşmenin bu sezon iptal edilmesi de toplantıda tekrar gündeme gelecek. Bu konuda beklentisi olan kulüpler diğer kulüp başkanlarının desteğini isteyecek. Futbol Federasyonu'nun 3 Ağustos'ta açıklaması beklenen harcama limitleri ve aşım oranının da kulüpler tarafından detaylandırılacağı öğrenildi.

DHA