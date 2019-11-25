Kudret narı, çok uzun senelerden beri kullanılan şifalı bitkiler arasında yer almaktadır. Sebze şeklinde yenilmesinin yanı sıra, şifa veren özellikleri sebebi ile rahatsızlıklara karşı yaygın şekilde kullanılıyor. Kudret narı, yeşil renkli olup, yabani salatalık şeklinde görünen, acımsı bitkidir. Çoğu zaman tropikal bölgelerde yetişmektedir.

A vitamini olmak üzere, B1, B2 ve C vitaminlerinin dışında Potasyum, Fosfor, Bakır, Demir, Kalsiyum gibi bileşenleri içerisinde bulundurur. Kudret narı kullanımı ile birçok mühim sağlık problemi tedavisi gerçekleştirilmektedir. Kudret narı; kan şekerini düzenler, bağışıklık sistemine güç kara, kötü kolesterol düzeyini düşürür, zayıflamaya destek olur, karaciğer temizler, cilt problemlerini önler, yaraların hızlıca iyileşmesine destek olur.

Kudret narı hakkında

Kudret narı, sanıldığı gibi sebze değil meyvedir. Bitkinin tüketilmesi ve tıbbi amaçlar adına kullanılan bölümü acı balkabağı meyvesi şeklinde tanımlanabilir. Momordica Charantia şeklinde isimlendirilen kudret narının sunmuş olduğu geniş yararları gözden kaçırılmamalıdır. Kudret narı tüketilirken, acısını az seviyeye indirmek adına; bal, elma ya da armut türü meyveler ile tüketilebilir. Kudret narı yağının, sert tadının azaltılması adına limon suyu eklenebilir. Biraz zencefil ve karabiber de acılığı azaltır.

Kudret narı yararları nelerdir?

Kudret narı insan sağlığı bakımından pek çok faydaya sahiptir. Kudret narı faydaları hakkında bilgi vermek doğru olacaktır. Faydalar aşağıdaki gibidir;

- Kudret narı, kilo vermeye destek olur,

- Doğal enerji kaynağıdır,

- Kabızlık sorununu çözer,

- Kansere karşı koruyucu özellikleri bulunur,

- Solunum yolu sorunlarına iyi gelmektedir,

- Kanda bulunan toksinleri temizler,

- Karaciğeri temizler,

- Kan şekeri seviyesini korur,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kudret narının yan etkileri

Kudret narının pek çok faydasının bulunmasının yanı sıra, bazı yan etkileri de bulunmaktadır. Kudret narı zararları arasında; çok tüketildiği zaman karın ağrısı ve ishal, kalp ritimlerinde düzensizlik, çekirdekleri fazla yutulduğu zaman ateş, baş ağrısı ve komaya neden olabilir. Kudret narının hamilelik dönemlerinde tüketilmesi oldukça risklidir.

Kudret narı; kanama, kasılma ve düşüğe bile sebep olabileceğinden ötürü hamileler adına çok risk içermektedir. Bunun dışında emziren kadınlar adına da olumsuz etkileri bulunacağı için önerilmemektedir.

Çocuklarda kullanımı çoğu zaman güvenli olan kudret narının çekirdekleri üstündeki kaplamanın kimi zaman alerjisi bulunan çocuklarda, toksik etkilere sebep olduğu ispatlanmıştır. Eğer çocuğun alerjik bir bünyesi bulunuyor ise, kudret narı yedirilmeden, doktora danışılması önemlidir.

Kan şekeri seviyesini düşüren ilaçların kullanılması ile beraber kudret narı tüketimi önerilmez. Çünkü bu, ilaçların etkisini arttırarak kan şekerinin tehlikeli derecede düşmesine sebep olabilmektedir. Bunun dışında kemoterapi ilaçları ile beraber etkileşime girebilir.

Kudret narı tüketilmeden önce mutlaka olarak kişi, doktoruna danışmalıdır. Kudret narı, direkt olarak karaciğere zarar vermez. Uzun zamanlı kullanılması karaciğer enzimlerini yükselterek, damar sertliğine sebep olabilir. Pek çok yönden oldukça yararlı olmasına karşın, aşırı tüketmek komplikasyonlara sebep olabilmektedir.

Kudret narı tüketimi

Kudret narı yemek için püf noktalar bulunur. Kudret narı nasıl yenir sorusunun cevabını arayanlar için, bilgi vermek oldukça faydalı olabilir. Kudret narı tüketecekler ilk önce pişirmeden, soğuk su içerisinde kudret narını yıkamalıdır. Pişirme adına taze kabuklar ve yapraklar kullanılabilir. Acı tadını azaltmak isteyenler, tuzlu baharatlı karışım içerisinde marine etmelidirler.

Bununla beraber güneş altında kurutarak kudret narının acı tadı azaltılabilir. Tuzlu su içerisinde kudret narını 5- 10 dakika kaynatmak, acılığını almasını sağlar. Bunun dışında yoğurt içerisinde yarım saat kadar marine edilerek aynı etki sağlanabilir. Bu şekilde kudret narı tüketilmeye hazırdır.