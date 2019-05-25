Küçük Yıldız Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası başladı

Musa Aydın: Madalya almak hayalken şimdi rekorlar kırıyoruz

BURSA,(DHA) - Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan Küçük Yıldız Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası Bursa'nın Mudanya ilçesinde başladı. 287 güreşçinin mindere çıktığı şampiyonanın ilk gününde 29-33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 ve 66-73 kiloda eleme ile yarı final müsabakaları yapıldı. Şampiyonanın açılış töreni, Mudanya Kaymakamı Faik Sözer, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yöneticiler ve çok sayıda güreş severin katılımıyla yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın kadın güreşinde çağ atladıklarını belirterek "Göreve geldiğimizde uluslararası şampiyonalarda madalya almak hayalken şimdi madalya rekorları kırıyoruz. İnşallah 2020 Tokyo olimpiyatlarında bir ilke daha imza atarak kadın olimpiyat şampiyonu çıkaracağız. Bugün burada güreşçilerimizin mücadele azimlerini görmek bizleri mutlu ediyor. İnşallah yeni Buse Tosunlar, Evin Demirhanlar, Yasemin Adarlar buradan çıkacak. Bunun için sistemli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz " diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Musa Aydın Türk Güreşine olan katkılarından dolayı Mudanya kaymakamı Faik Oktay'a plaket taktim etti.

Küçük Yıldız Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası yarın 29-33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 ve 66-73 kilolarda repesaj, 3/5 ve final müsabakaları ile sona erecek.

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