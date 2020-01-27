Kruse tam zamanında

Kruse, birçok maçta net fırsatları harcadı. Tecrübeli oyuncu, son vuruşlardaki dikkatsizliği nedeniyle zaman zaman sert eleştiriler aldı. Max Kruse ilk gol sevinci için 14. haftadaki Gençlerbirliği maçına kadar bekledi. Sezonun en kritik döneminde şeytanın bacağını kıran Kruse, Beşiktaş derbisi ve Gaziantep deplasmanının ardından Başakşehir önünde de ağları sarstı. Tam zamanında açılan 31 yaşındaki futbolcu ligde 4 gol atarken, 6 asist yaptı.