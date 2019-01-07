Krunoslav Simon: Kazanacak gücümüz var

Anadolu Efes’in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon, THY Avrupa Ligi’nin 17. haftasında yarın deplasmanda Litvanya’nın Zalgiris ekibiyle yapacakları maçta rakiplerinin sahasında iyi mücadele ettiğini anlatarak, "Rakibimiz sezon içinde oynadığı oyunla ne kadar iyi bir takım olduğunu gösterdi. Özellikle kendi sahalarında sert oynuyorlar. Zalgiris’e karşı rakip sahada kazanmak kolay değil ama bu maç bizim için çok önemli. Tabii ki orada kazanacak gücümüz var ve bu galibiyeti alırsak hedefimiz doğrultusunda bir adım daha atmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AA