Kritik maçta Hatay'ı geçen Mersin, yarı finalde: 76-79

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 79-76 yenerek yarı finale yükseldi.

27 Şubat 2019, Çarşamba 21:17
- A +
Kritik maçta Hatay'ı geçen Mersin, yarı finalde: 76-79

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 79-76 yenerek yarı finale yükseldi.

Mersin Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde yarın Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası | Hatay Büyükşehir Belediyespor: 76 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 79

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Tahsin Kuzu, Orkun Yurtdaş, Göksun Öz

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Snytsina 21, Williams 24, Gizem Başaran 4, Merve Aydın 6, Gajic 14, İlsu Darıcıoğlu 3, Cansu Köksal, Hülya Çoklar 2, Harris 2

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 14, Melis Talay 9, Petronyte 23, Anderson 14, Walker 9, Burcu Çiğil 3, Sasa Cado 7, Gülşah Gümüşay

1. Periyot: 10-22

Devre: 27-37

3. Periyot: 54-55

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.