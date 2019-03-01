Turkish Airlines EuroLeague'in 24. maç döneminde Play-Off adına büyük önem taşıyan karşılaşmada İspanyol ekibi Baskonia, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk etti.

Maça iyi başlayan Baskonia, ilk yarıyı 40-25'lik skorla önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte 19-27'lik üstünlükle Zalgiris, skoru 59-52'ye getirse de son çeyrekte üstünlüğünü korumayı başaran Baskonia, karşılaşmadan 80-73'lük skorla galip ayrıldı.

2019 Final Four'una ev sahipliği yapacağı için Play-Off'a kalmak adına çıkış yakalayan Baskonia, 24. maçında 12. galibiyetini elde etti.

Zalgiris, son 10 maçındaki 8. yenilgisini alırken toplamda da 24. maçında 15. kez mağlup oldu.

Baskonia'da Luca Vildoza 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Shavon Shields 14, Johannes Voigtmann ve Vincent Poirier de 13'er sayıyla oynadılar.

Zalgiris'te Brandon Davies 13 sayıyla takımının en skoreri olurken Deon Thompson ve Marius Grigonis de 11'er sayı ürettiler.