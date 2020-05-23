Gelecek sezonun transfer çalışmalarını yapan Galatasaray, Gorica takımında forma giyen 24 yaşındaki sol açık Kristijan Lovric ile ilgileniyor. Sarı Kırmızlı ekibin bu transfer için Hırvat ekibine 2.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği iddia edildi. Galatasaray'ın Lovric için teklif ettiği 2.5 milyon Euro'luk bonservis bedeline Gorica kulübü de sıcak bakıyor. Başakşehir'de transfer listesinde olduğu söylenen Lovric'in Sarı Kırmızılı formayı giymeyi çok istediği gelen haberler arasında.

Heyecanla transfer bekleyen Galatasaraylı taraftarlar, bu son dakika gelişmesinin ardından genç oyuncunun kariyerini merak ediyor ve ''Kristijan Lovric kimdir? Kristijan Lovric kaç yaşında, nereli?'' sorularına yanıt arıyor.





Kristijan Lovric kimdir?

1 Aralık 1995 yılında Hırvatistan'ın Ogulin şehrinde dünyaya gelen Lovric, futbol hayatına Bela Krajina'da başladı. 2014 yılında henüz 19 yaşında Ogulin'e transfer olan Lovric, 2 yıl burada forma giydi. Kustosija Zagreb macerasının ardından Lokomotiva ve Lucko formaları giyen genç kanat oyuncuusu 2018'de Gorica'ya transfer oldu. 2018-2019 sezonunda 30 maçta 10 gol atan Lovric, bu sezon ise 25 maçta 12 gol kaydetti.

Hırçın bir oyuncu olduğu bilinen 24 yaşındaki oyuncunun profesyonel kariyerinde 35 sarı kart, 2 kırmızı kart bulunuyor.

Kariyerinde 76 maça çıkan Lovric, rakip filelere 35 gol bıraktı.

Sol ve sağ kanat oynayan genç oyuncunun takımıyla 2022 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 2.8 milyon Euro olan başarılı oyuncunun ismi Başakşehir ile de anılıyor.



