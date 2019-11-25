Kreatinin karaciğerimiz tarafından üretilen ve burada depolanan, amino asittir. Aynı zamanda kimyasal bir atık olan kreatinin, kasa metabolizması sonucunda oluşur. Atık parçalandıktan hemen sonra kana devredilir. Kan yoluyla böbreğe ulaştığında, böbreğimiz tarafından kandan uzaklaştırılır ve idrar yoluyla dışarı atılır. Tüm bu işlemlerin gerçekleşmesi, normal bir vücutta meydana gelir.

Yine gerçekleşen bu işlemlerin tümü, vücuttaki kreatinin miktarının dengelenmesinde yardımcı olmaktadır. Vücudun kütlesi ve ölçülerine göre miktarlarda farklılıklar olabilir. Kreatinin miktarının vücutta ne kadar olduğu, idrar veya kan testleriyle ölçülebilir. Kreatinin nedir, sorusuna cevap bulduk. Şimdi de kreatinin ile ilgili diğer bilgilere göz atalım.

Kreatinin düşüklüğü ve yüksekliği neden olur?

Kreatinin değerlerinin yüksek ve düşük olma nedenleri birbirlerinden farklıdır. Ancak buna değinmeden önce kreatinin değeri nedir, nasıl test edilir sorusunu cevaplandıralım. Kreatinin değeri, kan testiyle ölçülebilen, böbreklerin işlevlerinin nasıl olduğuyla ilgilenen bir durumdur. Kreatinin yüksekliği ve düşüklüğünün farklı nedenleri vardır. İşte o farklılıklar ve nedenler;

Yüksek kreatinin değerleri nedenleri

- Böbrek enfeksiyonları,

- Böbreklerde yetmezlikler, meydana gelmiş hasarlar,

- Böbreklere giden kanda meydana gelen düşüklükler,

- Dehidrasyon

Kreatinin değerlerinin yüksek olması sonucuna, aşağıda yer alan semptomlar görülebilir. Bunlara mutlaka dikkat edilmelidir.

- Yorgunluk, kusma

- Mide bulantıları, idrarda meydana gelen değişiklikler

- Kas krampları, göğüs ağrıları ve yüksek tansiyon.

Kreatinin yüksekliğinde yani birikmesi durumunda yukarıda yer alan belirtiler kişide oluşur. Bir veya daha fazla belirti oluşursa, mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Kreatinin düşüklüğü

Kreatinin vücutta dengede durmalıdır. Nasıl ki böbreklerin işlevlerinde sorunlar çıkıp bu miktarda yükselme olursa, kaslarda sorunlar çıkması halinde seviye düşebilir. Ancak kreatinin düşüklüğünü tamamen kas sorunlarına bağlayamayız. Bunun için doktorunuz net bir neden için çok sayıda test yapılmasını isteyebilir. Bu kas hastalığı, kreatinin düşüklüğüyle ilgili olduğu için bunu söyledik. Doğumdan sonra da yine düşüklük meydana gelebilir. Kreatinin düşmesi sonucunda, doktor tıbbi bir tedavi yöntemi de uygulayabilir. Ancak tıbbi tedavi gerek görülmediğinde, çeşitli egzersizler önerilir. Bunlar,

- Bisiklet sürme

- Yüzme

- Yürüme

- Ağırlık kaldırma gibi egzersizler sıralanabilir.

Kreatinin normal değerleri

Kreatinin yüksek olması veya düşük olması çeşitli sorunlara yol açar. Ancak bu kimyasal atığın vücutta olası şekilde değerlendirilmesi ve atılması, normal kreatinin değerlerini ortaya çıkaracaktır. Kreatinin değerleri erkeklerde 0,6 ve 1,2 mg/dl şeklinde normal değerlidir. Kadınlarda ise bu miktar 0,5 ile 1,1 mg/dl şeklinde olunca normal değer sayılır. Kreatinin normal olduğu bireyler, yukarıda belirttiğimiz sorunları yaşamazlar. Ancak kreatinin miktarı çeşitli nedenlerden dolayı düşüp, yükselebilir. Bu nedenle gerekli testlerin yapılması ihmal edilmemelidir.

Yaşlanma kreatinin seviyesinde etkili midir?

İnsan vücudu yaş aldıkça yorulmaya, bitap düşmeye başlar. Vücuttan kastımız elbette organlarımızı, uzuvlarımızı da kaplar. Örneğin; vücut yaşlandığında çeşitli fonksiyonların yerine getirilmesi işlemlerinde sorunlar çıkabilir. Aynı şekilde böbreklere sorunlar çıkmaya başlayabilir. Kas kütlelerinde düşüklükler meydana gelebilir. Ancak kreatinin düşük veya yüksek oluşu tamamen yaşlılığa bağlanamaz. Yaş alma dışında da pek çok faktörden dolayı, bu seviyelerde düşüşler veya yükselmeler oluşabilir.

Ne yapılmalı?

Kreatinin yüksekliği sebepleri veya düşüklüğü belirtileri görüldüğü andan itibaren mutlaka dahiliye doktoruna başvurulmalıdır. Dahiliye doktoruna başvurulduktan sonra, doktorun yapacağı testler beklenmelidir. Düşük veya yüksek olması sonucunda, doktor çeşitli tedavi yöntemleri önerilebilir. Bu yöntemlerin tamamına mutlaka uyulmalıdır. Aksi durumlarda seviyelerde uç noktalara bile varılabilir. Bu da kişinin ne yazık ki yaşamının son bulmasına kadar yol açabilir. Hafife alınmamalı, zamanında tedavi edilmelidir.