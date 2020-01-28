‘Kral’için karar anı

İtalya Serie A ekiplerinden Lecce, geçtiğimiz yaz transfer döneminden beri Kara Kartal’ın golcüsü Burak Yılmaz için girişimlerini sürdürüyordu. Sarı- Kırmızılılar, devre arasında 34 yaşındaki futbolcu için yeniden devreye girdi. Beşiktaş Yönetimi ise ‘Kral’ lakaplı futbolcunun gitmesine sıcak bakıyor. Ancak tecrübeli futbolcunun İtalya’dan gelen bu teklif ile ilgili menacerine olumsuz yanıt verdiği öğrenilirken Lecce’nin Burak için halen ısrarcı olduğu bilgisine ulaşıldı.