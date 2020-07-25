Kral Burak Yılmaz da gitti

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi 21 Ekim 2019'da başkan seçildi, borçların bir kısmı ödendi, her şeyin yoluna gireceği mesajı verildi. Ancak sonrası gelmedi. Kaleci Karius ile stoper Ruiz maaşları ödenmediği gerekçesiyle ayrılırken asıl bomba; kongre üyelik kartını Başkan Çebi'nin bizzat verdiği, "2-3 sene daha oynayıp noktayı Beşiktaş’ta koymak istiyorum” diyen Burak Yılmaz'ın Lille'e gitmesi oldu. Kaptan 1 milyon Euro'luk alacağından vazgeçip Fransız ekibi ile anlaştı.

Gökhan, Emre ile görüştü

Yaprak dökümü önümüzdeki günlerde sürecek gibi. İhtarname çeken Vida, Fener'den Emre Belözoğlu ile görüştüğü belirtilen Gökhan ve yönetimle anlaşamayan Caner sıradaki isimler. Elneny ile Atiba’nın durumları ise belirsiz. Yönetim yıldızların ayrılmasına engel olazken, bu durum taraftarı yeni sezon öncesi fazlasıyla korkutuyor.

Orhan Yıldırım







