Köyceğiz’deki satranç turnuvası sona erdi

Köyceğiz Temmuz Ayı Satranç Turnuvası B Kategorisine dahil olan 31 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuvanın Direktörlüğünü ve Başhakemliğini Sedat Aksoy yaptı. Turnuva Başhakem Yardımcısı Cengiz Şatır ve Hakemler; İrfan Doğan, Kadri Nalbantoğlu’nun yönetiminde Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu Salonunda gerçekleştirildi. Gözlemciliğini TSF Köyceğiz İlçe Temsilcisi Atilla Güler’in yaptığı turnuvanın bitiminde yapılan törende ilk on dereceyi elde eden sporculara; Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden Spor Uzmanı Adem Kıraç, TSF Ortaca İlçe Temsilcisi Cengiz Şatır, TSF İl Hakemi İrfan Doğan ve TSF İl Hakemi Kadri Nalbantoğlu madalyalarını verdi.

İlk 10’a girmeyi başaran sporcular şu isimlerden oluştu: 1. Ömer Melih Kocaköse, 2. Osman Binek, 3. Yaşar Barkın, 4. Mustafa Tokmak, 5. Kadir Çakır, 6. Deniz İsmail Kalender, 7. Çağan Derin Yaşlı, 8. Kaan Mutlu, 9. Kaan Ertürk, 10. Toprak Efe Akçam

MUĞLA (İHA)