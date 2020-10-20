Ekonomistler, yüksek frekanslı göstergelerin üçüncü çeyrekte büyümenin hızlanacağını, ikinci çeyrekteki yüzde 9,9'luk daralma ile Türkiye ekonomisinin koronavirüs sürecinden "V" tipi bir büyüme ile çıkacağını tahmin ediyor.

Dünya ekonomileri eşi görülmemiş bir sınavdan geçerken gerek reel ekonomi gerekse finansal piyasaların aldığı tahribat, ikinci çeyrek verilerinin açıklanması ile gün yüzüne çıkıyor.

Mart ayından itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ciddiyetinin anlaşılmasıyla küresel çapta alınan önlemlerin etkisi ilk etapta lojistik, turizm, perakende gibi sektörlerde hissedilse de ekonominin en temel birimi hane halklarının işsizlikle karşı karşıya kalması ve tüketimin azalması virüsün tüm alanlara sirayet ettiğini ortaya koydu.

Böyle bir ortamda dünya devi ülkelerin, kamu harcamalarını artırarak gelirlerini büyük bir oranda teşviklere ayırdığı görüldü. Tüm bunlar, ülkelerin milli gelirlerinde de ciddi düşüşe işaret etti.

Kovid-19 sınırlamaları nedeniyle dünya ticaretinde görülen çift haneli daralmalar göz önüne alındığında Türkiye ekonomisinin atılan proaktif adımlarla görece pozitif ayrıştığını ifade eden ekonomistler, öncü verilerin ise 3. çeyrek toparlanmasına ilişkin umut verdiğini kaydetti.