Pavlos Giannakopoulos Turnuvası'nda temsilcimiz Fenerbahçe'nin Maccabi Tel Aviv'i mağlup ettiği karşılaşmada 22 sayıyla oynayan, son saniye basketiyle maçı uzatmalara taşıyan ve galibiyette önemli rol sahibi olan başarılı oyun kurucumuz Kostas Sloukas'ın maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli oyuncunun maçla ilgili değerlendirmeleri şu şekildeydi: "Bir hazırlık maçı oynadık. Ama aynı zamanda resmi maçlar için önümüzde olan az sayıdaki karşılaşmadan biriydi. Bence çok çok iyi oynamadık. Ama karakter göstererek uzatmaya giden mücadeleyi kazandık. Zor bir maçtı. Kazanmak istedik ve buna ulaştık. Yarın da zorlu bir maç yapacağız ve önemli olan bu karşılaşmaya hazır çıkmak olacaktır. Bugün Pavlos Giannakopoulos anısını çok özel bir akşamdı. O, Panathinaikos için çok önemli bir faktördü. Her şeyini Panathinaikos için verdi ve onun yokluğu sadece Panathinaikos, Yunanistan ya da ailesi için değil, tüm Avrupa basketbolu için önemli bir kayıp."